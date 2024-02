Hơn 500 người cấp cứu do pháo nổ dịp Tết

Trong 4 ngày nghỉ Tết, cả nước có 507 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 134 ca so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Y tế.

Từ 30 Tết đến sáng mùng 4, Bệnh viện Việt Đức - tuyến cuối về ngoại khoa ở miền Bắc - tiếp nhận 22 trường hợp bị tai nạn thương tích liên quan pháo nổ. Chỉ riêng đêm 30 Tết đến rạng sáng mùng 1, có 13 trường hợp cấp cứu do pháo nổ. Đa số các bệnh nhân bị thương ở tay, phải cắt cụt ngón, hoặc cắt cụt tay.

Như nam sinh 15 tuổi, ở Nghệ An, đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương, phải cắt cụt 1/3 tay, không còn chức năng cầm nắm. Hôm mùng 2 Tết, bệnh nhân nhặt được pháo tự chế ngoài đường mang về nhà đốt thì gặp nạn.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Việt Đức, cho biết sau khi sơ cứu ở tuyến dưới, em được chuyển đến cấp cứu khi dập nát toàn bộ cẳng tay phải, lộ xương.

"Bệnh nhân bị cắt cụt 1/3 tay dưới, không còn chức năng cầm nắm, chỉ còn khuỷu vận động. Vì là tay phải nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này", ông Tiến nói.

Tai nạn do pháo nổ thường gây những chấn thương nặng và rất nghiêm trọng. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời do pháo nổ tự chế.

Bệnh nhân phải cắt cụt tay do pháo nổ. Ảnh: N.P

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy có hơn 151.000 bệnh nhân đến khám, cấp cứu trong các ngày nghỉ Tết. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là hơn 61.300 người. Hai số liệu này đều tăng so với cùng kỳ Tết Quý Mão, lần lượt là 4,5 và 1%.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu cho gần 7.300 ca, tăng 3,3% so với cùng kỳ Tết trước. Riêng tai nạn giao thông có tổng cộng 9.920 ca khám, cấp cứu, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số trường hợp phải nhập viện là gần 4.800 người, tăng 9,6% so với Tết năm ngoái. Có 67 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, giảm 17 ca (20,2%) so với năm ngoái.

Các bác sĩ cũng đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.850 trẻ chào đời.

Lê Nga