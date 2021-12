Tái bản tự truyện của cố chủ tịch tập đoàn Hyundai

Tự truyện của Chung Ju Yung - người sáng lập tập đoàn Hyundai - có ấn bản mới tại Việt Nam với nội dung dày dặn hơn.

Sách có tên Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách (câu nói nổi tiếng của Chung Ju Yung), được tái bản sau lần ra mắt đầu tiên ở Việt Nam năm 2004. Ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc First News, đơn vị phát hành - cho biết ấn phẩn mới được bổ sung khoảng 50% nội dung so với bản cũ, dựa theo tự truyện gốc Born of this land (Sinh ra trên đất này).

Bìa sách "Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách" - ra mắt ngày 15/12. Ảnh: Mai Nhật

Ấn phẩm mới được ông Chung Mong Joon - con trai cố chủ tịch Hyundai - viết lời giới thiệu riêng bằng tiếng Anh, nhà phát hành dịch sang tiếng Việt. Trong lá thư, ông viết: "Cha tôi là người đã dành cả đời để biến những điều có vẻ không tưởng trở nên khả thi. Từ việc tự vực dậy bản thân sau khi xưởng sửa chữa ôtô đầu tiên bị thiêu rụi đến hoàn thành công trình xây dựng đập Soyang, đường cao tốc Gyeongbu, rồi thành lập công ty ôtô Hyundai và công ty công nghiệp nặng Hyundai, triển khai dự án khai hoang Seosan, giành quyền đăng cai Thế vận hội 1988, cho đến vận chuyển một đàn bò qua khu phi quân sự giữa Nam và Bắc Triều Tiên... Mỗi khi ai đó nói rằng một dự án nào đó là không thể làm được, cha tôi luôn đáp lại bằng câu nói nổi tiếng của ông: Anh đã làm thử chưa?".

Theo ông Phước, khi sách ra mắt lần đầu ở Việt Nam, có lúc nhà phát hành nhận được hàng trăm lá thư bày tỏ cảm xúc từ độc giả - đa số là người đang khởi nghiệp. Sách được tái bản nhiều lần với hơn 500.000 bản. Trước khi in, sách mới được gửi sang Hàn Quốc nhiều lần để thẩm định về bìa, cách trình bày lẫn bản dịch.

Dịch giả Phạm Hồng Phương - người chuyển ngữ tự truyện - cho biết với chị, việc thực hiện ấn bản mới là mối duyên kỳ ngộ. Chị bắt đầu dịch từ tháng 1/2020, mất gần hai năm để hoàn thành. Thời gian tham gia dự án, chị gặp nhiều khó khăn vì Covid-19 nhưng những triết lý, bài học trong sách giúp chị có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chị nói: "Với tôi, cuốn sách này không đơn thuần chỉ là ấn phẩm, mà còn là tài sản, kho báu của một quốc gia, nguồn động lực cho hàng triệu người chinh phục ước mơ. Tôi luôn khắc ghi câu nói của cố chủ tịch Chung Ju Yung: Cuộc đời của chúng ta không bị quyết định bởi thời khắc chúng ta sinh ra, mà được quyết định bởi cách chúng ta ứng phó trong từng thời điểm".

Cố chủ tịch Chung Ju Yung - người sáng lập tập đoàn Hyundai. Ảnh: Asan

Trong buổi giới thiệu ấn phẩm mới tại TP HCM sáng 15/12, ông Jeong Hoe Huh - đại diện tập đoàn Hyundai tại Việt Nam - nói hạnh phúc khi nhiều người Việt tìm đọc cuốn sách. Ông cho biết: "Chủ tịch Chung Ju Yung là một trong những nhân vật được kính trọng nhất Hàn Quốc vì góp phần đặt nền móng kinh tế quốc gia. 400 nghìn nhân viên đang làm việc tại tập đoàn hiện tại là di sản lớn nhất của ông". Ngoài bản in, tác phẩm được phát hành ở dạng sách nói, hướng tới khán giả kiều bào.

Ông Chung Ju Yung (1915-2001) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, ông rời nhà năm 18 tuổi để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ông nhận những đồng lương đầu tiên từ công việc đi đưa gạo. Những bước đi tới thành công của ông bắt đầu từ việc điều hành một công ty vận tải và sửa chữa ôtô. Sau Thế chiến thứ hai, ông kinh doanh lĩnh vực xây dựng, sau đó kiến tạo Hyundai trở thành một tập đoàn lớn, sản xuất mọi thứ từ vi mạch tới tàu chở dầu, từ điện thoại di động tới ô tô. Năm 1999, tờ The Economist nhận định: "Đối mặt đợt suy thoái kinh tế lớn nhất trong vòng 20 năm qua, tất cả tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc đều sụt giảm tăng trưởng. Tất cả, trừ Hyundai của Chung Ju Yung".

Trong tự truyện, ông viết: "Mọi thứ đều quân bình, vận may rủi đều đến với con người như nhau. Quan trọng nhất là phải nỗ lực, nỗ lực không ngừng và biết chớp thời cơ". Với triết lý đó, Chung Ju Yung tin rằng thất bại hay không tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi người. Những năm qua, tác phẩm trở thành cẩm nang của nhiều thế hệ thanh niên, doanh nhân Việt Nam.

Tam Kỳ