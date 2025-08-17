Tác hại của việc đeo khuyên tai khi ngủ

Đeo khuyên tai khi ngủ có thể tác động tiêu cực lâu dài đến thẩm mỹ dái tai, khiến tổng thể gương mặt già trước tuổi.

Tiến sĩ Samantha Ellis, Mỹ, cho rằng đeo khuyên tai vào ban đêm, đặc biệt là khuyên tai mềm hoặc lỏng, sẽ tạo áp lực không cần thiết lên lỗ xỏ khuyên, khiến chúng giãn rộng sớm hơn bình thường. Khi kết hợp với tác động của trọng lực, tình trạng này có thể dẫn đến dái tai chảy xệ, lỗ xỏ rộng, làm khuyên tai mất dáng và giảm độ chắc chắn.

"Điều dễ nhất bạn có thể làm để ngăn ngừa tình trạng này là không đeo khuyên tai khi ngủ", bà khuyến nghị.

Hiện tượng dái tai chảy xệ thường rõ rệt từ sau tuổi 40, khi da và mô mềm lỏng hơn. Tình trạng này không xảy ra với các lỗ xỏ ở phần sụn tai trên, vốn được gia cố chắc chắn và không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ nếu tiếp tục đeo khuyên tai khi ngủ.

Đối với người đã bị giãn dái tai do sử dụng khuyên tai nặng hoặc đeo khi ngủ trong nhiều năm, có thể khắc phục bằng cách tiêm chất làm đầy (filler) vào dái tai. Theo tiến sĩ Melissa Doft, filler có tác dụng tăng thể tích, tạo độ đệm và nâng khuyên tai, giúp chúng giữ dáng thẳng và tăng độ bắt sáng của đá quý. Thủ thuật này ít rủi ro và không cần thời gian hồi phục, người điều trị có thể sinh hoạt bình thường ngay sau đó.

Các chuyên gia cho rằng đeo khuyên tai khi ngủ có thể khiến dái tai chảy xệ. Ảnh: Pexel

Ngoài tác động từ việc đeo phụ kiện, các chuyên gia cho rằng dái tai cũng tự nhiên to và dài ra theo tuổi tác. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Stafford Broumand tại New York cho biết, đây là một trong những dấu hiệu tinh tế khiến gương mặt trông già hơn. Vì vậy, nhiều người dùng các phương pháp thẩm mỹ để duy trì dái tai đầy đặn, gọn gàng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng đeo khuyên tai khi ngủ còn có thể gây kích ứng da, viêm nhiễm hoặc làm tăng nguy cơ rách dái tai nếu khuyên bị vướng vào gối hoặc tóc trong lúc ngủ. Những người có da nhạy cảm dễ bị viêm da tiếp xúc do ma sát kéo dài. Ngoài ra, với khuyên tai nặng, áp lực lâu dài có thể khiến mô mềm tổn thương dẫn đến sẹo hoặc biến dạng dái tai khó khắc phục.

Một số nhân vật nổi tiếng từng can thiệp thẩm mỹ dái tai để cải thiện diện mạo. Brielle Biermann từng tiết lộ mẹ mình, Kim Zolciak, ngôi sao Real Housewives of Atlanta, đã tiêm chất làm đầy vì khuyên tai kim cương quá nặng. Kris Jenner, mẹ của chị em nhà Kardashian, đã phẫu thuật thu nhỏ dái tai vào năm 2018 để đạt được vẻ ngoài như ý.

Thục Linh (Theo NY Post)