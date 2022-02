Tác giả Việt thắng giải nhiếp ảnh dưới nước

Cảnh thả lưới bắt cá cơm của Nguyễn Ngọc Thiện đoạt giải nhất mục “Bảo tồn biển” tại cuộc thi nhiếp ảnh dưới nước 2022.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện, 34 tuổi, hiện sống và làm việc tại TP HCM, là người Việt duy nhất đoạt giải cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước (Underwater Photographer of the Year 2022 - UPY 2022) do Hiệp hội Nhiếp ảnh gia dưới nước của Anh tổ chức. Anh giành giải nhất hạng mục Bảo tồn biển. Thể lệ hạng mục Bảo tồn biển không giới hạn phải chụp dưới nước nhưng truyền tải được thông điệp bảo tồn biển; còn các hạng mục khác đều phải chụp dưới nước hoặc nửa trên nửa dưới nước.

Tác phẩm "Mùa đánh bắt cá cơm" của Nguyễn Ngọc Thiện đoạt giải nhất hạng mục Bảo tồn biển tại UPY 2022 - cuộc thi quốc tế danh tiếng của Anh có từ năm 1965.

Đại diện tổ chức phi lợi nhận Save Our Seas chuyên bảo vệ đời sống đại dương, tài trợ cho hạng mục Bảo tồn biển chia sẻ với CNN: "Bức ảnh của Nguyễn Ngọc Thiện nổi bật và hấp dẫn".

Tác giả sáng tác bức ảnh này vào tháng 6/2019 trong chuyến săn ảnh đúng mùa cao điểm đánh bắt cá cơm dọc biển Phú Yên. Vùng biển trong ảnh là Hòn Yến thuộc xã An Hòa, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa khoảng 15 km. Đây là một thắng cảnh đẹp của địa phương, thu hút nhiều du khách đến tham quan bởi vẻ đẹp hoang sơ của các gành đá hình dạng kỳ thú cùng những làng chài yên bình.

Giám khảo cuộc thi UPY 2022 Peter Rowlands nhận xét trên CNN: "Cảnh thả lưới nhìn từ trên cao là một hình ảnh tuyệt đẹp với màu sắc tương phản của nước, sự gần như đối xứng của thuyền, hình dạng của những tấm lưới. Hình ảnh cũng là một lời nhắc nhở trực quan và rõ ràng về khả năng tiếp cận và kiểm soát của con người đối với môi trường sống xung quanh và sự tàn phá của nó ảnh hưởng đến cân bằng tự nhiên". Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, Nguyễn Ngọc Thiện hy vọng truyền tải được thông điệp bảo tồn biển đến mọi người.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thiện trước khi lặn vùng biển Hòn Tre, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện thường truyền cảm hứng du lịch cho những người yêu biển, đại dương qua nhiều bộ ảnh đẹp tại các điểm lặn nổi tiếng Việt Nam và trên thế giới. Anh cho biết để đam mê chụp ảnh dưới nước, anh phải tham gia, học hỏi từ các group nhiếp ảnh chuyên đề tài này, tìm khóa học lặn uy tín, tìm hiểu mùa lặn biển thích hợp, đặc biệt là đầu tư thiết bị và kỹ năng lặn.

Trong 3 năm qua, anh đã có cơ hội trải nghiệm, khám phá các vùng biển, các điểm lặn biển như Lý Sơn, Hòn Mun, Cù Lao Xanh, Hòn Yến, Cù Lao Mái Nhà, Côn Đảo, Nam Du ở Việt Nam; các đảo Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan ở Indonesia; vùng biển South Ari Atoll thuộc Maldives. Kết quả quá trình đam mê săn ảnh đại dương giúp anh đạt được thành công nhất định với các giải thưởng nhiếp ảnh và trưng bày triển lãm tại các cuộc thi uy tín trong nước, quốc tế.

Cuộc thi UPY 2022 nhận được 4.200 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đến từ 71 quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi ở các hạng mục khác nhau. Giải thưởng chung cuộc thuộc về tác giả Tây Ban Nha Rafael Fernandez Caballero với bức "Người khổng lồ của bóng đêm" chụp 5 con cá mập voi cùng kiếm ăn vào ban đêm ở vùng biển Maldives.

Tác phẩm giành giải nhất chung cuộc. Ảnh: UPY 2022

Huỳnh Phương

Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện