Tác dụng của đỗ tùng và hương nhu trắng trong trị gàu

Sản phẩm dầu gội kết hợp giữa đỗ tùng và hương nhu trắng hỗ trợ làm sạch gàu, bảo vệ da đầu và mang lại cảm giác dễ chịu sau khi gội.

Các chuyên gia thuộc Công ty TNHH Dược phẩm iCare cho biết trong bối cảnh khí hậu nóng ẩm đặc trưng như Việt Nam, các vấn đề về da đầu như gàu, ngứa hay bong tróc ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, gội đầu thường xuyên là chưa đủ, việc chăm sóc da đầu đòi hỏi nhiều hơn thế, trong đó, có sự lựa chọn sản phẩm dầu gội phù hợp.

Những năm gần đây, dầu gội dược liệu thiên nhiên được nhiều người quan tâm. Bên cạnh các chiết xuất quen thuộc như tràm trà hay neem (từ lá, hạt, vỏ cây sầu đâu - Azadirachta indica), một số dược liệu khác như đỗ tùng và hương nhu trắng cũng được chú ý nhờ hiệu quả làm sạch gàu, bảo vệ da đầu.

Da đầu gàu ngứa bong tróc gây khó chịu. Ảnh: Icare Pharma

National Institutes of Health (NIH – Mỹ) chỉ ra đỗ tùng được sử dụng trong các bài chăm sóc tóc truyền thống nhờ đặc tính làm sạch và hỗ trợ cân bằng da đầu. Chiết xuất này cũng được nghiên cứu để góp phần duy trì môi trường da đầu ổn định. Khi được đưa vào công thức dầu gội, thành phần này thường hướng đến việc hỗ trợ da đầu sạch hơn nhẹ nhàng, hạn chế tình trạng tích tụ bã nhờn - một trong những nguyên nhân khiến gàu dễ tái phát.

Nếu đỗ tùng còn khá mới mẻ với người tiêu dùng thì hương nhu trắng lại là cái tên quen thuộc trong các phương pháp chăm sóc tóc truyền thống. Từ lâu, loại thảo dược này thường được sử dụng để gội đầu nhờ đặc tính làm sạch và mang lại cảm giác dễ chịu cho da. Trong các sản phẩm hiện đại, chiết xuất hương nhu trắng thường được ứng dụng với mục đích hỗ trợ làm dịu da đầu, giảm sự khó chịu và mang lại cảm giác thoáng sạch sau khi gội.

Dầu gội Antisol Plus với chiết xuất dược liệu. Ảnh: iCare

Theo đại diện của iCare, sự kết hợp giữa các dược liệu như đỗ tùng và hương nhu trắng trong công thức chăm sóc tóc cho thấy một hướng đi mới - tận dụng giá trị của thảo dược nhưng được tối ưu bằng công nghệ sản xuất hiện đại. Thay vì tập trung vào khả năng làm sạch mạnh tức thì, nhiều sản phẩm hiện nay hướng đến việc làm sạch bền vững và duy trì môi trường ổn định cho da.

Dầu gội sạch gàu Antisol Plus mới chiết xuất từ 10 loại thảo dược. Ảnh: iCare

Theo đó, dầu gội Antisol Plus phiên bản cải tiến của iCare là một trong những sản phẩm kết hợp cả đỗ tùng và hương nhu trắng, hướng đến giải pháp chăm sóc da đầu cân bằng và lâu dài.

"Việc lựa chọn các chiết xuất dược liệu trong công thức nhằm phù hợp hơn với điều kiện khí hậu nóng ẩm - nơi các vấn đề về gàu và ngứa da đầu dễ phát sinh", đại diện thương hiệu nói.

