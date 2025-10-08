Tạ Đình Phong lăng xê bánh mì Việt Nam

Tài tử Hong Kong Tạ Đình Phong quảng bá bánh mì kẹp do bà chủ người Việt chế biến, khen món ăn kích thích vị giác.

Trong video trên trang cá nhân, Đình Phong nói ngoài phở và nem cuốn, bánh mì - món ăn làm từ bột mì, thịt, các loại rau dưa kèm theo - có vị đặc trưng và ngon. Tiệm yêu thích của anh tại Hong Kong là Bánh Mì Nếm ở khu Wan Chai.

Để giới thiệu với fan, anh đến quán ghi hình nhân viên chế biến, miêu tả các loại thực phẩm kẹp trong bánh như thịt ba chỉ, rau sống, củ cải muối, nước sốt, dưa leo, hành khô. "Bà chủ là người Việt nên hương vị rất đặc trưng", Tạ Đình Phong nói.

Tạ Đình Phong, 45 tuổi, giới thiệu bánh mì. Ảnh: AM730

Khi nhân viên giao bánh, tài tử háo hức, nói không thể chờ để thưởng thức vì món này ăn nóng hấp dẫn hơn. "Loại nhân thịt ba chỉ quá ngon luôn", diễn viên thốt lên. Anh nhận xét các loại dưa muối được điều chỉnh độ chua ngọt vừa vặn, kích thích vị giác.

Video của Tạ Đình Phong nhận hơn 200.000 like, 10.000 người chia sẻ và hàng nghìn bình luận. Khán giả viết: "Nhìn anh ăn mà em đói bụng quá", "Sao anh ăn nhiều thế mà không mập", "Thực sự rất ngon".

Vương Phi gây chú ý tại liveshow Tạ Đình Phong Tạ Đình Phong tại liveshow ở Hong Kong cuối tháng 4. Video: Weibo

Ngoài vai trò diễn viên, ca sĩ, Đình Phong còn là một đầu bếp, blogger ẩm thực. Trên trang cá nhân, anh thường giới thiệu món ngon của các vùng miền, trong đó có nem rán, phở Việt. Từng ăn phở ở nhiều nơi, Tạ Đình Phong có thể phân biệt được hương vị ở nhà hàng nào gần với vị chính thống ở Việt Nam. Khi ăn nem rán, Đình Phong ấn tượng với nước chấm chua ngọt.

Anh gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi, có khả năng sáng tác ca khúc, từng nhiều lần thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất năm tại các giải thưởng làng nhạc Hoa ngữ. Đình Phong còn nổi tiếng với phim Bản sắc nam nhi, Viên đạn biến mất, Vô cực, Tân Thiếu Lâm Tự, Tân câu chuyện cảnh sát, Phong Vân 2. Năm nay, Tạ Đình Phong tổ chức các concert tại Hong Kong, Trung Quốc đại lục.

Diễn viên trải qua cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi, có hai con trai, vợ chồng ly hôn năm 2011. Hiện, anh hẹn hò danh ca Vương Phi.

Như Anh (theo AM730)