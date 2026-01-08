Szoboszlai: 'Arsenal vẫn còn cách xa chức vô địch Ngoại hạng Anh'

AnhTrước đại chiến ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, tiền vệ Dominik Szoboszlai cho rằng Arsenal chưa thể sớm được xem là nhà vô địch, trong bối cảnh Liverpool và nhiều đối thủ khác vẫn còn cơ hội tạo áp lực.

Liverpool khởi đầu mùa giải hoàn hảo với 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng Arsenal 1-0 trên sân Anfield nhờ siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai. Nhưng sau đó, đội bóng dưới trướng Arne Slot thi đấu thiếu ổn định, tụt xuống thứ tư và kém Arsenal tới 14 điểm.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports trước trận đại chiến ở vòng 21 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, Szoboszlai phủ nhận Arsenal sớm được coi là nhà vô địch, dù đang tạo khoảng cách an toàn phía đỉnh bảng. "Vẫn còn rất xa", tiền vệ người Hungary nói. "Ngoại hạng Anh không dễ dàng. Bạn không thể vô địch ngay từ tháng 1. Vì thế, tôi không nghĩ chúng tôi đang đối đầu với nhà vô địch, mà là họ đang đối đầu với nhà vô địch".

Dominik Szoboszlai lập siêu phẩm sút phạt rồi trượt cỏ ăn mừng trong trận Liverpool thắng Arsenal 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: Premier League

Theo hãng thống kê Opta, Arsenal hiện là ứng viên nặng ký nhất với 86,2% cơ hội vô địch, bỏ xa Man City (9,8%) và Aston Villa (3,9%). Szoboszlai cũng thừa nhận Arsenal là ứng viên nặng ký, nhưng nhấn mạnh cuộc đua chưa ngã ngũ. "Họ là đội bóng tuyệt vời, có nhiều cầu thủ chất lượng. Nhưng đừng quên Man City và Aston Villa, những đội cũng đang chơi rất tốt", cầu thủ 25 tuổi nói thêm.

Bất chấp phong độ, thành tích đối đầu đang nghiêng về Liverpool. Arsenal đã thua đội bóng vùng Merseyside 26 trận tại Ngoại hạng Anh, nhiều nhất trước bất kỳ đối thủ nào, ngang bằng Man Utd. Liverpool cũng hướng tới mục tiêu thắng cả hai lượt trước Arsenal lần thứ tám tại giải, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác.

Đội trưởng Virgil van Dijk vì vậy tự tin xem chuyến làm khách tại Emirates là cơ hội để Liverpool khẳng định bản lĩnh. "Họ bất bại trên sân nhà mùa này, đó là thử thách lớn. Nhưng đây là trận đấu mà toàn đội phải sẵn sàng cho một cuộc chiến thực sự", trung vệ người Hà Lan nói.

Trong khi đó, HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đang chịu nhiều chỉ trích về lối chơi. Nhà cầm quân người Hà Lan không hoàn toàn phủ nhận việc đội bóng bị đánh giá là có phong cách thi đấu nhàm chán, nhưng cho rằng điều đó xuất phát từ hoàn cảnh.

"Tôi thấy những nhận xét đó rất khó nghe, nhưng cũng không hoàn toàn phản đối", ông nói. "Chúng tôi đang gặp khó trong việc tạo ra nhiều cơ hội, nhưng tôi luôn muốn đội bóng chơi tấn công. Vấn đề là nhiều đối thủ chọn cách phòng ngự thấp và chơi bóng dài, và chúng tôi chưa tìm ra đủ lời giải".

Slot cho biết việc sử dụng nhiều tiền vệ thời gian qua là do tình trạng chấn thương và thiếu hụt nhân sự, chứ không phải chủ ý từ bỏ lối chơi tấn công. Ông cũng khẳng định Liverpool không chuyển sang đá phòng ngự, dù từng thủng lưới 10 bàn trong ba trận thua liên tiếp trước đó.

"Chúng tôi cần ổn định, nhưng không phải bằng cách dựng xe buýt trước khung thành", HLV 47 tuổi nhấn mạnh. "Liverpool vẫn pressing cao và tìm cách tạo cơ hội. Vấn đề là đối thủ đã thay đổi cách chơi khi gặp chúng tôi".

Hồng Duy tổng hợp