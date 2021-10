Sydney chấm dứt 106 ngày phong tỏa

Sydney từ hôm nay dỡ phong tỏa chống Covid-19 vốn được chính quyền thành phố áp đặt l06 ngày qua nhằm chống chủng Delta.

Các tiệm cà phê, phòng tập thể dục và nhà hàng ở Sydney bắt đầu nhận khách đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ từ hôm nay, sau gần 4 tháng ngưng hoạt động vì các biện pháp hạn chế chống dịch.

Một số địa điểm như quán bar, quán rượu ở Sydney, thành phố lớn nhất Australia, đã mở cửa ngay từ lúc 0h1 ngày 11/10, trong tâm lý hào hứng của người dân khi hết phong tỏa.

"Tôi nghĩ người dân trên toàn tiểu bang đều khá phấn khích vì đã trải qua hơn 100 ngày phong tỏa", Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet cho biết, cảnh báo thêm rằng công chúng hãy kiềm chế khi dỡ phong tỏa.

Theo các quy tắc mới, người dân ở Sydney được phép tụ tập trong nhà tối đa 10 người với điều kiện đã tiêm chủng đầy đủ. Quy mô đám cưới và đám tang được nâng lên 100 người. Các biện pháp chống dịch sẽ tiếp tục nới lỏng vào cuối tháng này, khi tỷ lệ tiêm chủng ở bang dự kiến đạt 80%.

Quyết định dỡ phong tỏa của chính quyền New South Wales được đưa ra khi bang này đang ghi nhận ca nhiễm mới nCoV giảm và hơn 70% dân số trên 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Với tốc độ tiêm vaccine Covid-19 nhanh chóng, Australia đang lên kế hoạch trở lại cuộc sống bình thường, cho phép người dân đã tiêm chủng đầy đủ ra vào đất nước tự do từ tháng 11. Nước này hiện ghi nhận 127.470 ca nhiễm và 1.432 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 2.930 và 11 ca so với với một ngày trước.

Một khách hàng trong tiệm cắt tóc được hoạt động trở lại ở Sydney, bang New South Wales, Australia, ngày 11/10. Ảnh: AFP.

Tình hình Covid-19 toàn cầu vẫn diễn biến khá phức tạp khi ghi nhận thêm 286.870 ca nhiễm và 4.270 ca tử vong do nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 238.617.071 và 4.866.685.

Tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, làn sóng lây nhiễm vì biến chủng Delta được cho là đang hạ nhiệt. Nước này hiện ghi nhận hơn 45,2 triệu ca nhiễm và hơn 730.000 ca tử vong do nCoV.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tuần qua thông báo sẽ chấp nhận hành khách tiêm các vaccine được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt. Nhà Trắng hồi tháng 9 tuyên bố sẽ dỡ hạn chế đi lại với hành khách đã tiêm chủng đầy đủ từ 33 quốc gia.

Tình hình đại dịch ở châu Âu dường như đang trong tầm kiểm soát nhờ tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao.

Italy, hiện ghi nhận hơn 4,7 triệu ca nhiễm và hơn 130.000 ca tử vong do nCoV, hôm 10/10 thông báo đã đạt mục tiêu tiêm chủng vaccine đầy đủ cho người dân trên 12 tuổi.

Nước này sẽ cho phép các hộp đêm và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại với công suất hạn chế. Trong khi đó các nhà hàng và rạp chiếu phim được hoạt động tối đa công suất.

Tại châu Á, các quốc gia đang chuẩn bị nới lỏng nhiều biện pháp chống dịch khi chương tình tiêm chủng cũng đạt một số tiến bộ.

Ấn Độ cho biết sẽ tái mở cửa cho du khách nước ngoài từ ngày 15/10, sau hơn một năm đóng cửa vì Covid-19. Vùng dịch lớn thứ hai thế giới hiện ghi nhận gần 34 triệu ca nhiễm và hơn 450.000 ca tử vong do nCoV. Khoảng 20% dân số Ấn Độ, tương đương hơn 250 triệu người, đã tiêm chủng đầy đủ.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob hôm 10/10 thông báo người đã tiêm chủng đầy đủ có thể đi lại tự do ở trong nước cũng như ra nước ngoài mà không cần bất kỳ điều kiện đặc biệt nào, song lưu ý vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19.

Nhờ triển khai chiến dịch tiêm chủng hiệu quả, được đánh giá là nhanh nhất Đông Nam Á, tốc độ lây nhiễm tại Malaysia đã chậm lại đáng kể. Đất nước 32 triệu dân đến nay

Malaysia hiện ghi nhận hơn 2,3 triệu ca nhiễm và khoảng 27.000 ca tử vong vì Covid-19. Chiến dịch tiêm chủng nước này được đánh giá nhanh nhất Đông Nam Á, khi đã tiêm vaccine cho 74,5% dân số, trong đó hơn 64,7% tiêm đầy đủ.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/AFP)