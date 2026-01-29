Swiatek: 'Các tay vợt đôi lúc như động vật trong sở thú'

AustraliaSau sự việc số ba thế giới Coco Gauff bị quay trộm cảnh đập vợt tại Australia Mở rộng, các tay vợt khác cho rằng họ đang mất quyền riêng tư ở các giải đấu.

Các camera trở thành tâm điểm chú ý sau thất bại gây sốc chỉ trong 59 phút của Coco Gauff trước Elina Svitolina vào tối 27/1. Hạt giống số 3 đập nát cây vợt của trong đường hầm tiến vào phòng thay đồ, và đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng. Sau đó, Gauff giải thích rằng cô đã cố gắng tìm một khu vực không có camera, nhưng không thành công.

Gauff, người từng hai lần vô địch Grand Slam, không phải là người duy nhất cho rằng Australia Mở rộng nên giảm bớt mức độ tiếp cận hậu trường dành cho khán giả. Camera cũng ghi lại cảnh số hai thế giới Iga Swiatek quên thẻ ra vào hồi đầu tuần, và bị từ chối cho vào khu vực thi đấu cho đến khi cô quay lại lấy thẻ.

Sau khi thua Elena Rybakina 5-7, 1-6 ở tứ kết hôm 28/1, Swiatek nói: "Câu hỏi là chúng tôi là tay vợt, hay chúng tôi giống như động vật trong sở thú, bị quan sát ngay cả khi đi vệ sinh, bạn biết không? Đó rõ ràng là nói quá, nhưng sẽ thật tốt nếu có một chút riêng tư".

Trong khi Gauff muốn trao đổi với ban tổ chức, Swiatek lại không mấy tin tưởng. "Để làm gì chứ?" tay vợt Ba Lan đặt câu hỏi.

Hạt giống số 4 Amanda Anisimova, người cũng bị loại ở tứ kết khi thua Jessica Pegula 2-6, 6-7, thừa nhận cô biết bản thân bị camera theo dõi sát sao ở các giải đấu. "Sau 4, 5 ngày gì đó, bạn sẽ nhận ra điều đó khi thấy mọi thứ xuất hiện trên mạng chỉ từ việc bạn đi lại xung quanh," tay vợt Mỹ nói. "Khi bạn thua, chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp. Tôi nghĩ việc đoạn video của Coco bị đăng tải lên là điều rất khó chấp nhận".