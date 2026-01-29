Thứ năm, 29/1/2026
Swiatek: 'Các tay vợt đôi lúc như động vật trong sở thú'

AustraliaSau sự việc số ba thế giới Coco Gauff bị quay trộm cảnh đập vợt tại Australia Mở rộng, các tay vợt khác cho rằng họ đang mất quyền riêng tư ở các giải đấu.

Các camera trở thành tâm điểm chú ý sau thất bại gây sốc chỉ trong 59 phút của Coco Gauff trước Elina Svitolina vào tối 27/1. Hạt giống số 3 đập nát cây vợt của trong đường hầm tiến vào phòng thay đồ, và đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng. Sau đó, Gauff giải thích rằng cô đã cố gắng tìm một khu vực không có camera, nhưng không thành công.

Gauff, người từng hai lần vô địch Grand Slam, không phải là người duy nhất cho rằng Australia Mở rộng nên giảm bớt mức độ tiếp cận hậu trường dành cho khán giả. Camera cũng ghi lại cảnh số hai thế giới Iga Swiatek quên thẻ ra vào hồi đầu tuần, và bị từ chối cho vào khu vực thi đấu cho đến khi cô quay lại lấy thẻ.

Sau khi thua Elena Rybakina 5-7, 1-6 ở tứ kết hôm 28/1, Swiatek nói: "Câu hỏi là chúng tôi là tay vợt, hay chúng tôi giống như động vật trong sở thú, bị quan sát ngay cả khi đi vệ sinh, bạn biết không? Đó rõ ràng là nói quá, nhưng sẽ thật tốt nếu có một chút riêng tư".

Trong khi Gauff muốn trao đổi với ban tổ chức, Swiatek lại không mấy tin tưởng. "Để làm gì chứ?" tay vợt Ba Lan đặt câu hỏi.

Hạt giống số 4 Amanda Anisimova, người cũng bị loại ở tứ kết khi thua Jessica Pegula 2-6, 6-7, thừa nhận cô biết bản thân bị camera theo dõi sát sao ở các giải đấu. "Sau 4, 5 ngày gì đó, bạn sẽ nhận ra điều đó khi thấy mọi thứ xuất hiện trên mạng chỉ từ việc bạn đi lại xung quanh," tay vợt Mỹ nói. "Khi bạn thua, chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp. Tôi nghĩ việc đoạn video của Coco bị đăng tải lên là điều rất khó chấp nhận".

Tay vợt nam huyền thoại Novak Djokovic cũng lên tiếng, cho rằng việc các camera luôn hướng về các tay vợt, ngay cả khi họ không hề nhận ra, là điều đáng sợ.

"Tôi rất đồng cảm với Gauff", tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam nói. "Tôi biết cảm giác đập vợt là như thế nào. Tôi đã làm điều đó vài lần trong sự nghiệp. Sau một trận đấu mà bạn chơi không đúng khả năng, bạn không thể đi đâu để trốn đi và xả hết sự thất vọng, cơn giận theo cách mà không bị camera ghi lại. Nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội, một thời đại mà nội dung là tất cả. Thậm chí tôi còn ngạc nhiên là chúng ta chưa bị quay khi đang tắm. Có lẽ đó sẽ là bước tiếp theo".

Đoạn video đập vợt ở khu vực riêng tư của Gauff hôm 27/1.

Siêu sao Serbia không hài lòng với tình trạng camera hiện tại, nhưng anh thừa nhận rằng chúng sẽ không biến mất. Nole nói tiếp: "Tôi nghĩ lúc nào cũng nên có một giới hạn, một ranh giới rõ ràng. Nhưng về mặt thương mại, mọi người lúc nào cũng có nhu cầu. Họ muốn biết các tay vợt khởi động thế nào, nói gì với huấn luyện viên, rồi hồi phục ra sao. Họ muốn thấy chúng tôi đến bằng xe, đi bộ qua các hành lang. Vì vậy, đúng là bạn phải rất cẩn trọng. Có những lúc bạn chỉ muốn thư giãn và được là chính mình theo cách mà bạn không muốn công chúng nhìn thấy".

Người hâm mộ cũng sẽ tò mò về cách Djokovic chuẩn bị cho trận đấu với ĐKVĐ Jannik Sinner ngày mai, sau khi anh được "cứu sống" để vào bán kết. Hạt giống số 4 đã bị Lorenzo Musetti dẫn trước hai set ở trận tứ kết hôm thứ 28/1, trước khi tay vợt Italy dính chấn thương và bất ngờ bỏ cuộc ở set ba.

