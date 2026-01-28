Gauff bức xúc vì bị phát tán video đập vợt ở Australia Mở rộng 2026

AustraliaHạt giống số ba Coco Gauff bức xúc khi hình ảnh cô đập vợt trong khu vực riêng tư trên đường vào phòng thay đồ bị công khai ngay sau thất bại ở tứ kết Australia Mở rộng 2026.

Được kỳ vọng tiến sâu, thậm chí vô địch, nhưng Gauff gây thất vọng khi thua nhanh đàn chị hơn 10 tuổi Elina Svitolina 1-6, 2-6 hôm 27/1. Đây là trận đấu Gauff mắc nhiều sai lầm, gồm 5 lỗi giao bóng kép, tỷ lệ ghi điểm giao bóng hai 18%, thua 6 trong 7 điểm break-point phải cứu. Tay vợt Mỹ chỉ ghi ba điểm winner cả trận, trong khi mắc 26 lỗi tự đánh hỏng.

Bực tức với phong độ của bản thân, Gauff vẫn cố giữ hình ảnh khi ở trên sân và chỉ đập vợt trong đường hầm tiến vào phòng thay đồ. Đây là khu vực riêng tư nhưng vẫn có camera giám sát. Bằng cách nào đó, đoạn phim Gauff đập vợt được đăng tải trên hàng loạt trang báo.

Gauff bức xúc vì bị phát tán video đập vợt Đoạn video đập vợt ở khu vực riêng tư của Gauff hôm 27/1.

Gauff cho rằng ban tổ chức không nên để những hình ảnh bên trong khu vực thay đồ lọt ra ngoài để bảo vệ quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Cô nói: "Tôi có lẽ cũng được phép bộc lộ sự thất vọng của bản thân. Tôi trút giận lên cây vợt, trong khu vực không có khán giả, chứ không trút lên đầu ai cả".

Chuyện tương tự từng xảy ra với tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka tại Mỹ Mở rộng mùa 2023. Sabalenka khi đó thua chính Gauff ở chung kết, rồi đập vợt trong khu vực thay đồ. Đoạn video sau đó được công khai trên mạng, khiến ngôi sao Belarus bức xúc.

"Tôi từng đập gẫy vợt trong một trận đấu ở Roland Garros và sau đó tự nhủ sẽ không bao giờ làm thế một cách công khai nữa", Gauff nói thêm. "Tôi đã cố đến một nơi không có camera nhưng cuối cùng hình ảnh không mấy tốt đẹp đó vẫn được phát".

Gauff thất vọng sau một điểm thua ở tứ kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 27/1. Ảnh: Reuters

Thất bại khiến Gauff chưa thể có lần đầu vào chung kết Australia Mở rộng. Điều đáng tiếc tương tự cũng đến với hạt giống số hai Iga Swiatek khi tay vợt Ba Lan thua Elena Rybakina 5-7, 1-6 và lỡ cơ hội hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam.

Ở bán kết diễn ra từ 15h30 ngày 29/1 (giờ Hà Nội), Sabalenka sẽ đấu Svitolina, còn Rybakina gặp Jessica Pegula, người loại đồng hương Mỹ Amanda Anisimova 6-2, 7-6 hôm 28/1.

Vy Anh