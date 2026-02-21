Suýt mắc bệnh tình dục vì 'tình một đêm'

Sau một đêm vui vẻ cùng người lạ, Kiên, 27 tuổi ngứa vùng kín, tình trạng nặng hơn sau vài tuần, buộc anh phải đi khám.

Là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản tại TP HCM, Kiên thường xuyên tiếp khách, có nhiều quan hệ mở. Trong một lần nhậu nhẹt tiếp đối tác, anh quen một cô gái lạ. Cả hai trò chuyện vui vẻ và rời quán về một khách sạn gần đó. Đây không phải lần đầu Kiên thử "tình một đêm", nên anh khá thoải mái, không đề phòng nhiều.

Sáng hôm sau, Kiên tỉnh dậy thì người phụ nữ đã rời đi. Khoảng tuần sau, anh bắt đầu có những triệu chứng ngứa, vùng kín có mùi khó chịu, tiểu rát. Các triệu chứng ngày càng tăng nặng buộc nam thanh niên phải đi gặp bác sĩ.

Sau khi thăm khám, xét nghiệm, Kiên được bác sĩ chẩn đoán nhiễm nấm Candida, phải điều trị bằng thuốc. Dù không được khẳng định nhiễm bệnh do quan hệ tình dục không an toàn, anh cũng sợ và không dám tiếp tục "cuộc chơi" như vậy trong tương lai.

Những cuộc tình một đêm có thể ẩn chứa nhiều mối nguy cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Vecteezy

Kim, 24 tuổi, Long An cũng có trải nghiệm tệ khiến cô sợ toát mồ hôi khi đồng ý "tình một đêm" với một người đàn ông quen trong buổi tụ tập bạn bè. Lúc về đến khách sạn, trong ánh đèn sáng hơn, Kim để ý vùng kín của người này có nhiều nốt sần nhỏ màu hồng nhạt, nổi thành cụm và hơi gai, giống đặc điểm của sùi mào gà.

Khi Kim dè chừng hỏi, người đàn ông cười trấn an rằng anh bị dị ứng da, nếu dùng bao cao su thì sẽ không sao. Từng đọc báo và biết rằng sùi mào gà do HPV có thể lây truyền qua tiếp xúc da kề da, kể cả khi có dùng bao cao su, Kim viện cớ phải gọi điện cho bạn, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Tay tôi run lên, mồ hôi ướt cả lưng áo vì sợ hãi. Tôi chỉ nghĩ là phải đi về mọi giá, chứ nếu cố tiếp tục thì hậu quả không lường được", cô nói.

Các tình huống như Kiên và Kim không hề hiếm. Một khảo sát do YouGov thực hiện trên 1.000 người trưởng thành ở Mỹ cho thấy 51% đã từng quan hệ tình một đêm và 38% duy trì mối quan hệ "friends with benefits" (bạn tình). Nhiều người chọn quan hệ theo cảm xúc nhất thời, gặp gỡ ngẫu hứng và tình một đêm song không muốn có sự ràng buộc, trách nhiệm.

Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết quan hệ tình một đêm với người không quen biết tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi diễn ra trong trạng thái thiếu tỉnh táo hoặc không có sự chuẩn bị. Việc không nắm được tình trạng sức khỏe hay lịch sử bệnh lý của đối phương khiến nguy cơ lây truyền bệnh tăng lên. Đối với nam giới, cứ thêm một đối tác thì nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục lại tăng thêm 6%. Những bệnh nhân có quan hệ tình dục với đối tác không ổn định có nguy cơ lây nhiễm cao gấp 2,1 lần.

Theo bác sĩ Giang, các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp khi quan hệ không an toàn gồm lậu, giang mai, Chlamydia, sùi mào gà do virus HPV, Herpes sinh dục, viêm gan B, HIV... Nhiều bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, khiến người bệnh dễ lây cho bạn tình khác mà không hay biết.

Chẳng hạn, virus HPV gây u nhú ở người có khoảng 40 chủng gây bệnh ở đường sinh dục như sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, dương vật, hậu môn và hầu họng. Virus dễ lây qua tiếp xúc da khi quan hệ và có thể âm thầm tồn tại nhiều năm trước khi gây bệnh. Viêm gan B có khả năng lây truyền cao gấp 50-100 lần HIV, không chỉ qua quan hệ tình dục mà còn qua tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể. Nhiều trường hợp viêm gan B mạn tính không có triệu chứng, đến khi phát hiện thì đã tiến triển xơ gan, ung thư gan.

Bao cao su là biện pháp phòng ngừa quan trọng, song không bảo vệ tuyệt đối. Những bệnh lây qua tiếp xúc da kề da như HPV hoặc Herpes vẫn có thể truyền nhiễm ngay cả khi đã sử dụng bao cao su, bởi virus có thể tồn tại ở vùng da xung quanh bộ phận sinh dục hoặc các khu vực không được che phủ.

Ngoài nguy cơ mắc bệnh, những cuộc gặp gỡ thoáng qua cũng tiềm ẩn rủi ro mất cắp, lừa đảo, đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm.

Người trẻ tiêm vaccine phòng virus HPV tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Do đó, bác sĩ Giang khuyến cáo mọi người cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nảy sinh quan hệ, hiểu rõ rủi ro khi không quan hệ an toàn. Bác sĩ nhấn mạnh nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục không biểu hiện triệu chứng, nên cảm giác "đối phương trông khỏe mạnh" không phải là dấu hiệu đảm bảo an toàn. Mỗi người cần chủ động bảo vệ bản thân bằng cách giữ tỉnh táo trong những tình huống có dùng rượu bia, hạn chế quan hệ khi không chắc chắn, đồng thời tìm đến cơ sở y tế để kiểm tra khi nghi ngờ phơi nhiễm.

Tiêm vaccine cũng là cách giúp phòng các bệnh tình dục hiệu quả. Với bệnh sùi mào gà do virus HPV gây ra, Việt Nam đã có hai vaccine phòng ngừa, gồm Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 và Gardasil 9 là vaccine thế hệ mới, phòng 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Trong đó, vaccine Gardasil tiêm cho nữ từ 9 -26 tuổi, còn Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi, hiệu quả bảo vệ lên đến 90%.

Bệnh viêm gan B có vaccine đơn và phối hợp phòng thêm viêm gan A. Người lớn cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm và tiêm nhắc lại khi kháng thể dưới mức bảo vệ. Trẻ sơ sinh cần tiêm trong 24 giờ sau sinh, tiếp tục theo lịch với vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1.

Bình An