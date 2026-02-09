SUV điện Xiaomi YU7 thêm bản GT gần 1.000 mã lực

Trung QuốcPhiên bản hiệu suất cao của mẫu SUV điện sở hữu thân xe thể thao hơn, hệ thống hai môtơ cho công suất gần 1.000 mã lực.

Xiaomi YU7 GT xuất hiện trong hồ sơ đăng ký của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Được định vị là phiên bản hiệu năng cao của YU7, mẫu sedan điện mới này sở hữu bộ body kit thể thao thân rộng và hệ thống truyền động hai môtơ điện.

Môtơ phía trước cung cấp 386 mã lực, trong khi môtơ phía sau đóng góp 603 mã lực, với tổng công suất hệ thống 990 mã lực. Tốc độ tối đa 300 km/h.

Hình ảnh ban đầu của Xiaomi YU7 GT trong hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc. Ảnh: Xiaomi

Phần đầu xe nổi bật với cản trước được thiết kế mới, kết hợp với chắn bùn trước rộng hơn, tạo cho dáng vẻ mạnh mẽ hơn. Các chi tiết thể hiện hiệu suất bao gồm bộ khuếch tán phía sau lớn và huy hiệu GT màu đỏ ở đuôi xe. Kẹp phanh màu đỏ, với có thể là đĩa phanh gốm carbon. Xe dùng vành 21 inch.

YU7 GT có chiều dài 5.015 mm, rộng 2.007 mm và cao 1.597 mm, với chiều dài cơ sở 3.000 mm. Hồ sơ của MIIT cũng chỉ ra một loạt tính năng tùy chọn, cho phép cá nhân hóa. Chúng bao gồm các chi tiết trang trí cho đèn pha, gương chiếu hậu, cánh gió sau, cánh gió đuôi vịt, viền nắp capô trước, huy hiệu phía trước, nhiều kiểu thiết kế vành xe khác nhau, màu sắc kẹp phanh và decal thân xe.

Phía sau, bên phải là tên xe kèm phiên bản - YU7 GT. Ảnh: Xiaomi

Chiếc xe trang bị pin lithium ba thành phần do CATL sản xuất. Các dự đoán trên thị trường cho thấy YU7 GT có thể được định giá trong khoảng 450.000-500.000 nhân dân tệ (60.000-70.000 USD).

Theo CarNewsChina, phiên bản hiệu năng cao của SU7, SU7 Ultra, rất được ưa chuộng khi ra mắt thị trường. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, doanh số đã giảm mạnh xuống chỉ còn 45 chiếc mỗi tháng. Nếu YU7 GT thực sự được định giá tương đương với SU7 Ultra, việc duy trì doanh số cao sẽ là một thách thức đáng kể.

Mỹ Anh