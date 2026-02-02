Từ 3.000 xe, Xiaomi SU7 Ultra chỉ bán được 45 xe mỗi tháng

Doanh số của chiếc sedan điện bản hiệu suất cao gần như tụt đáy trong tháng cuối của 2025 sau khi giảm liên tục trong 4 tháng.

Xiaomi SU7 Ultra đạt hiệu suất đỉnh cao vào tháng 3/2025 khi 3.101 chiếc được bán ra. Tháng 3-8, doanh số hàng tháng dao động trong khoảng 2.000 3.000 xe. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh bắt đầu từ tháng 9, chỉ bán được 488 chiếc, tiếp tục giảm xuống 130 chiếc vào tháng 10, xuống dưới 100 chiếc vào tháng 11 và cuối cùng dưới 50 chiếc vào tháng 12.

Ra mắt vào ngày 27/2/2025, với giá bán 529.900 nhân dân tệ (75.700 USD), chiếc xe này sở hữu hệ thống ba môtơ, cho công suất tối đa 1.548 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 1,98 giây và đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Xiaomi SU7 Ultra - xe điện hiệu năng cao. Ảnh: Xiaomi

Doanh số tích lũy của SU7 Ultra vượt 10.000 chiếc, đạt mục tiêu ban đầu của CEO Lei Jun. Tuy nhiên, phần lớn doanh số diễn ra trong nửa đầu năm, và chỉ khoảng 3.000 chiếc được bán trong nửa cuối năm.

Trong những tháng sau khi ra mắt thị trường, Xiaomi SU7 Ultra đã vướng vào một số tranh cãi, bao gồm quảng cáo sai sự thật, yêu cầu người mua phải trả tiền trước và cửa không mở được sau tai nạn. Dường như những tranh cãi này phần nào ảnh hưởng đến doanh số.

Trái ngược hoàn toàn với doanh số giảm sút của SU7 Ultra, các mẫu xe khác của Xiaomi lại đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trong tháng 12/2025, Xiaomi SU7 ghi nhận doanh số 11.123 chiếc, trong khi Xiaomi YU7 đạt hơn 39.000 chiếc. Vào ngày 12/1, Hiệp hội ôtô con Trung Quốc (CPCA) công bố bảng xếp hạng doanh số bán lẻ hàng năm năm 2025 của các nhà sản xuất xe năng lượng mới. Xiaomi giành được một vị trí trong top 10 của ngành với 411.837 chiếc bán ra, tăng 200,9% so với năm trước.

Mới đây, Lei Jun công bố mục tiêu doanh số đầy tham vọng của Xiaomi là 550.000 chiếc vào năm 2026. Với cơ cấu sản phẩm hiện tại, nhu cầu ở thị trường xe gia đình vẫn là xu hướng chủ đạo. Do đó, SU7 Ultra, với tư cách là một mẫu xe ngách trong phân khúc hiệu năng cao, không tạo ra tác động đáng kể đến quỹ đạo doanh số tổng thể của Xiaomi, vốn vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)