'Superman' được khen trước ngày ra rạp

Giới chuyên môn cho rằng "Superman" nổi bật nhờ cách xây dựng nội tâm của nhân vật, thay vì tập trung vào cảnh hành động.

Phim ra mắt ở Los Angeles (Mỹ) hôm 8/7, nhận được sự ủng hộ từ giới phê bình lẫn khán giả. Tạp chí Hollywood Reporter và Variety đều cho rằng Superman là bước khởi đầu mới cho hãng DC Studios, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran.

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman", công chiếu trong nước ngày 11/7. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Warner Bros. Vietnam

Theo Variety, tác phẩm mang thông điệp về sức mạnh của niềm tin và lòng tốt giữa thời đại đầy hoài nghi. Phim kể câu chuyện về Clark Kent, người ngoài hành tinh lớn lên ở Trái Đất, nỗ lực hòa nhập và tìm ra vai trò của bản thân trong xã hội nhiều biến động. James Gunn xây dựng hình tượng Superman như biểu tượng của đạo đức, gửi lời nhắn: không phải người hùng nào cũng hoàn hảo, nhưng họ luôn chọn làm điều đúng đắn.

Diễn xuất của David Corenswet được đánh giá cao khi mang đến sự ấm áp, điềm tĩnh cho nhân vật, gợi nhớ phong cách diễn xuất của Christopher Reeve. Anh tạo nên hình ảnh người hùng gần gũi, dễ đồng cảm hơn so với các phiên bản trước đó. Mối quan hệ giữa Superman và Lois Lane (Rachel Brosnahan thủ vai) được mô tả có chiều sâu, không bị đóng khung trong công thức "người hùng cứu mỹ nhân".

Cây bút Perri Nemiroff của Collider gọi phim là cuộc phiêu lưu hồi hộp, hài hước và đúng chất siêu anh hùng. Phim khai thác tốt tính cách nhân vật, trung thành tinh thần nguyên tác.

Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả nói thích cách êkíp tập trung mô tả tâm lý nhân vật chính. Người dùng Rachel Leishman bình luận: "Tầm nhìn của James Gunn tái hiện sống động trên màn ảnh, mang lại góc nhìn ấn tượng cho siêu anh hùng được yêu mến nhất". Tài khoản Grace Randolph viết: "Đây là phim về Superman hay nhất từ trước đến nay, James Gunn để tác phẩm tự nói lên tất cả".

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng kịch bản có phần rối rắm, pha trộn nhiều yếu tố khiến khán giả khó tập trung. Một vài nút thắt chưa được giải quyết trọn vẹn. Dù phim mang tham vọng đổi mới Vũ trụ Điện ảnh DC (DCU), cách triển khai đôi lúc chệch nhịp với thông điệp chủ đạo. Cây bút Peter Howell cho rằng Superman chưa đạt đến sự hoàn hảo, êkíp chú trọng mặt hình ảnh hơn là nội dung.

David Corenswet trong vai Superman. Ảnh: Warner Bros.

Phim của James Gunn lấy bối cảnh thế giới xảy ra nhiều xung đột. Superman (David Corenswet đóng) là người ngoài hành tinh, nỗ lực hòa nhập xã hội loài người dưới vỏ bọc nhà báo Clark Kent. Tuy nhiên, anh bị nhiều người coi thường do không thể bảo vệ họ trước nguy hiểm. Khi Lex Luthor âm mưu thôn tính thế giới, Superman bất chấp luật lệ, tìm cách chứng minh anh có thể giúp ích cho nhân loại. Trên Sunday Times, đạo diễn nói Superman là câu chuyện về xã hội Mỹ, nơi người nhập cư đấu tranh cho quyền lợi, bản sắc và công lý.

Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Gunn tham gia DC Studios từ khi ông tiếp quản hãng phim cùng nhà sản xuất Peter Safran vào tháng 10/2022. Các dự án tiếp theo gồm series Lanterns và phim về Supergirl, dự kiến ra mắt năm sau.

Superman xuất hiện lần đầu trong cuốn truyện tranh Action Comics #1, xuất bản ngày 18/4/1938. Nội dung tiết lộ nguồn gốc của cậu bé ngoài hành tinh được gửi đến Trái Đất và người yêu của anh, Lois Lane. Superman trở thành một trong những nhân vật dễ nhận biết nhất, nổi tiếng trong văn hóa đại chúng Mỹ, tạo ra phim bom tấn, sách, đồ chơi và kẹo cao su.

Thương hiệu được chuyển thể thành các series truyền hình, hoạt hình ngắn tập và điện ảnh. Phần phim gần nhất có sự xuất hiện của Superman là The Flash (2023), do Nicolas Cage đóng. Theo thống kê của Numbers, tổng doanh thu các phim điện ảnh về nhân vật này đạt hơn 2,5 tỷ USD, trong đó Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) cao nhất, thu 874 triệu USD toàn cầu.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)