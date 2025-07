'Superman' bùng nổ doanh thu Bắc Mỹ

Phim "Superman" đạt 122 triệu USD trong ba ngày đầu tại Mỹ, là màn ra mắt lớn thứ ba năm nay.

Theo Variety, doanh số mở màn của phim theo sau A Minecraft Movie (162 triệu USD) và Lilo & Stitch (146 triệu USD) tại Bắc Mỹ. Thống kê của công ty tư vấn FranchiseRe cho thấy khán giả dưới 25 tuổi chiếm 28% lượng khán giả. Ở thị trường quốc tế, Superman thu 95 triệu USD từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng doanh thu toàn cầu 217 triệu USD.

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman", hiện thu hơn 12 tỷ đồng phòng vé Việt, theo thống kê của Box Office Vietnam. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Warner Bros. Vietnam

Giới chuyên môn nhận định phim đạt kết quả vượt trội tại Mỹ do nhân vật siêu anh hùng là biểu tượng văn hóa đại chúng. Hãng Warner Bros. và DC Studios đặt nhiều kỳ vọng vào dự án có kinh phí 225 triệu USD, do đây là phim mở màn chương đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh DC (DCU) mới mang tên Chapter One: Gods and Monster.

Các dự án tiếp theo gồm Supergirl và Clayface dự kiến ra mắt năm 2026, cùng bộ phim mới Wonder Woman đang được phát triển. Năm 2022, đạo diễn James Gunn và Peter Safran đảm nhận vị trí điều hành DC Studios, sau chuỗi thất bại của The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Shazam: Fury of the Gods và Blue Beetle.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Warner Bros. Discovery - David Zaslav - cho biết: "Nhờ James Gunn và Peter Safran, hãng DC đã có tầm nhìn sáng tạo rõ ràng, lấy lại đà phát triển. Tôi rất háo hức chờ đợi chặng đường sắp tới".

James Gunn, từng ghi dấu ấn với Guardians of the Galaxy và The Suicide Squad, nắm vị trí chỉ đạo. Phim theo chân Superman (còn gọi là Clark Kent) chứng minh thiện chí và sự trong sạch, trong bối cảnh phản diện Lex Luthor (Nicholas Hoult đóng) thao túng dư luận. Đồng hành Clark là phóng viên Lois Lane (Rachel Brosnahan) và chú chó Krypto.

David Corenswet trong vai Superman. Ảnh: Warner Bros.

Phim nhận đánh giá tích cực với 82% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes và điểm A- CinemaScore, được xem là tín hiệu khởi sắc cho DCU, cũng như bước chuyển sang phong cách nhẹ nhàng, giải trí hơn so với phiên bản đậm u ám do Zack Snyder từng thực hiện. Dù mở màn ấn tượng, dự án vẫn cần hiệu ứng truyền miệng tích cực để trụ vững doanh thu qua mùa phim hè.

Với màn ra mắt ấn tượng của Superman, Jurassic World: Rebirth xuống vị trí thứ hai ở phòng vé Bắc Mỹ với 40 triệu USD từ 4.324 rạp, giảm 57% so với tuần trước, hiện đạt 529 triệu USD toàn cầu. Vị trí thứ ba thuộc về F1 khi thu 13 triệu USD từ 3.412 rạp trong tuần công chiếu thứ ba, tổng 393 triệu USD.

Ở vị trí thứ tư, bản live-action How to Train Your Dragon thu 7,8 triệu USD trong tuần thứ tư. Elio của Pixar đứng thứ năm với bốn triệu USD, tổng 117 triệu USD.

Cát Tiên (theo Variety)