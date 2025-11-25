Super League đòi UEFA bồi thường 5,1 tỷ USD

A22 - công ty lập dự án Super League năm 2021 - yêu cầu LĐBĐ châu Âu phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) và cấp phép ngay lập tức cho giải đấu.

Nhà tổ chức Super League kiện đòi UEFA bồi thường 5,1 tỷ USD, trong đó phần giá trị thiệt hại lớn nhất thuộc về Real Madrid - CLB khởi xướng dự án từng làm rúng động bóng đá châu Âu năm 2021.

Bên cạnh đó, A22 còn gửi một văn bản dài 18 trang trực tiếp tới Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, yêu cầu ông thực thi ngay phán quyết của CJEU và phê duyệt Super League, giải đấu hiện mang tên gọi mới là Unify League.

Tháng 12/2024, A22 từng gửi thư yêu cầu UEFA công nhận giải Unify League, nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó hai bên đã đàm phán nhưng cuối cùng không đạt thỏa thuận nào. Nay, với một phán quyết thuận lợi nữa trong tay và vụ kiện 5,1 tỷ USD được mở, A22 một lần nữa yêu cầu UEFA chính thức công nhận tính hợp pháp và chính danh của giải đấu.

A22 khẳng định luôn cố gắng để Super League tránh xung đột với Champions League - giải đấu số một châu Âu cấp CLB trong khuôn khổ UEFA hiện tại. Ảnh: Reuters

Trong các tháng sau khi gửi thư yêu cầu công nhận, A22 đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kéo dài với UEFA nhằm tìm điểm chung và tránh thêm xung đột pháp lý, nhưng không đạt được thỏa thuận. "Chúng tôi đã nhượng bộ đáng kể, nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Do đó, chúng tôi xin lặp lại yêu cầu UEFA chính thức công nhận đề xuất của chúng tôi sớm nhất có thể, và trong mọi trường hợp không muộn hơn 8 tuần kể từ ngày gửi thư này", lá thư mới nhất A22 gửi đến trụ sở UEFA tại Nyon, Thụy Sĩ, có đoạn.

Trong thư này, A22 trình bày chi tiết những gì đã thương lượng trong suốt một năm qua mà không đạt kết quả, đồng thời cáo buộc UEFA cố tình kéo dài thời gian để trì hoãn việc ra mắt Unify League. Vì vậy, bên cạnh việc đòi bồi thường thiệt hại đã gây ra, A22 vẫn kiên quyết triển khai giải đấu.

A22 cho biết đã ngồi vào bàn đàm phán "để đưa ra một giải pháp đồng thuận mang lại lợi ích lớn cho người hâm mộ, cầu thủ và các CLB". Trong 7 tháng đó, họ chỉ tập trung vào một số mục tiêu then chốt cụ thể đã là nền tảng hoạt động của dự án từ năm 2021, khi còn mang tên Super League.

Về thể thức, Unify League không thay đổi quy trình vòng loại hiện tại của UEFA và giữ nguyên cấu trúc ba cấp (Champions League, Europa League, Conference League), nhưng chia 36 đội ở vòng bảng Champions League thành hai nhóm 18 đội, chủ yếu dựa trên hệ số UEFA. Các đội chỉ đấu trong bảng của mình ở vòng bảng, đội mạnh hơn sẽ vào thẳng vòng knock-out hoặc đá play-off. Tất cả vẫn có cơ hội vô địch. Bấy giờ, UEFA từ chối.

Cơ cấu quản trị không có sự thay đổi, gồm Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA cũ) và các cơ quan quyết định của UEFA. Nhưng A22 đề xuất lập một Hội đồng Quản trị với đa số thành viên là các CLB tham dự giải cùng đại diện cầu thủ UEFA và ECA. Hội đồng này có quyền phủ quyết về thay đổi thể thức, phân phối doanh thu và các quyết định thương mại-thể thao. UEFA cũng bác bỏ.

Tên gọi Unify League xuất phát từ ý tưởng phát sóng miễn phí giải đấu qua nền tảng riêng mang tên Unify từng được UEFA đánh giá cao. Nhưng cuối cùng, liên đoàn châu Âu vẫn từ chối.

Trước thái độ đó của UEFA, A22 cho rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khởi kiện đòi bồi thường và yêu cầu công nhận giải đấu.

Cũng trong thư, A22 công bố cấu trúc Hội đồng Quản trị Unify League gồm 14 đại diện các CLB tham dự, 3 đại diện cầu thủ và 3 đại diện UEFA/FIFA. Việc đưa cầu thủ – vốn thường bị loại khỏi các quyết định quan trọng – vào cơ cấu quản trị là điểm nhấn của mô hình mới. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều chỉ trích về lịch thi đấu quá tải và ảnh hưởng tới sức khỏe cầu thủ, do đó việc có đại diện cầu thủ trong cơ quan ra quyết định chính là cách Unify League đáp ứng mối lo ngại này.

Hoàng Thông tổng hợp