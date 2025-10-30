UEFA kháng cáo bất thành ở dự án Super League

Tây Ban NhaTòa án Madrid bác 21 đơn khiếu nại do UEFA, La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đệ trình, liên quan giải đấu ly khai mà Real Madrid khởi xướng.

Theo đó, Tòa án Madrid giữ nguyên quan điểm của Tòa thương mại Madrid hồi tháng 5/2024. UEFA và FIFA bị cáo buộc đã thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí khi ngăn cản việc thành lập giải đấu mới của Real.

Điều này cũng nhất quán với phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) hồi tháng 12/2023, cho rằng các quy định trước đây của UEFA về việc cho phép thành lập các giải đấu cấp CLB mới đã vi phạm luật của Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin. Ảnh:Reuters

Trong thông cáo ngày 29/10, Real hoan nghênh quyết định của Tòa án Madrid, đồng thời cho biết đây sẽ là cơ sở để CLB yêu cầu "khoản bồi thường đáng kể" từ UEFA. Ngoài ra, đội bóng Hoàng gia bày tỏ sự thất vọng khi các cuộc đàm phán với UEFA nhằm "tìm giải pháp" cho nhiều vấn đề như quản trị, tính bền vững tài chính, phúc lợi cầu thủ và trải nghiệm của người hâm mộ đều không mang lại kết quả.

UEFA thì phản hồi rằng: "Phán quyết này không hợp thức hóa dự án Super League đã bị hủy bỏ vào năm 2021, cũng như không làm suy yếu các quy định cấp phép hiện hành của UEFA, được thông qua năm 2022 và cập nhật năm 2024, vốn vẫn hoàn toàn có hiệu lực. Những quy định này đảm bảo rằng mọi giải đấu xuyên biên giới đều được đánh giá dựa trên các tiêu chí khách quan, minh bạch, không phân biệt đối xử và cân đối hợp lý".

UEFA đang cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng phán quyết trước khi quyết định các bước tiếp theo, và sẽ không đưa ra thêm bình luận nào ở giai đoạn này.

Theo truyền thông châu Âu, các con đường pháp lý tiếp theo mà UEFA có thể thực hiện bao gồm việc kháng cáo lên Tòa án Tối cao Tây Ban Nha. Nếu họ tiếp tục kéo dài quá trình pháp lý, Real sẽ chưa thể yêu cầu bồi thường cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm.

Super League từng thông báo thành lập vào tháng 4/2021 với 12 CLB lớn ở châu Âu sáng lập. Chủ tịch Real, Florentino Perez khi đó khẳng định giải được tạo ra với sứ mệnh cứu bóng đá, giống như Cup C1 từ những năm 1950. Ông đặt tham vọng hướng đến giải đấu có doanh thu lên đến 6 tỷ USD mỗi năm và mỗi CLB được chia thưởng hàng trăm triệu từ đó, gấp nhiều lần so với Champions League. Khoản tiền thưởng sẽ được thỏa thuận từ đầu và được chuyển trực tiếp về CLB, không phải thông qua tổ chức nào. Các trận đấu tại giải cũng được phát sóng miễn phí.

Tuy nhiên, giải lập tức vướng rào cản lớn từ chính quyền các quốc gia và ban tổ chức các giải quốc nội. Dưới áp lực của UEFA, hầu hết các đội bóng lớn sau đó phải nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại Real, Barca và Juventus.

Vì điều này, Super League từng tuyên bố sẽ kiện UEFA để đòi bồi thường 3,8 tỉ USD thiệt hại vì giải đấu bị trì hoãn năm 2021. Đây là số tiền Super League tính toán từ khoản vay với ngân hàng JP Morgan để khởi động giải đấu.

Vào tháng 12 năm ngoái, đơn vị quảng bá Super League, A22, từng đề xuất giải đấu đổi tên thành "Unify League", nhằm thử nghiệm các quy định cấp phép mới của UEFA, nhưng chưa có tiến triển đáng kể từ đó.

