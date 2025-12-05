Súp dinh dưỡng hỗ trợ người bệnh khó hấp thụ

Fomeal Basic Soup cung cấp dinh dưỡng toàn diện dạng súp uống, hỗ trợ bệnh nhân hồi sức và người chăm sóc đảm bảo năng lượng, vi chất thiết yếu.

Súp thay thế bữa ăn là một trong những lựa chọn phù hợp cho bệnh nhân khó ăn, hấp thu kém hoặc cần bổ sung dinh dưỡng nhanh. Thực phẩm Fomeal Basic Soup của Orgalife được phát triển dựa trên nguyên tắc dinh dưỡng cân đối, giúp người bệnh duy trì năng lượng, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau điều trị.

Sản phẩm cung cấp năng lượng 1 kcal/ml, đáp ứng nhu cầu calo hàng ngày. Ngoài ra, công nghệ thủy phân protein thành các peptides (chuỗi ngắn), giúp protein được hấp thu nhanh, phù hợp những bệnh nhân sau phẫu thuật hoặc có hệ tiêu hóa yếu. Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, Nhật và hơn 14 quốc gia trên thế giới.

Súp uống Fomeal Basic Soup hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho người cần hồi phục sức khỏe. Ảnh: Orgalife

Bên cạnh đó, thành phần dinh dưỡng của Fomeal Basic Soup được cân đối theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đảm bảo đủ protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho người cần hồi phục sức khỏe.

Điểm cộng nữa của sản phẩm là khả năng tích hợp dinh dưỡng toàn diện trong một sản phẩm. Đối với bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi sức, hoặc người chăm sóc bận rộn, việc chuẩn bị bữa ăn cân đối thường gặp nhiều khó khăn. Súp uống giúp cung cấp đầy đủ năng lượng và vi chất, hạn chế tình trạng thiếu dinh dưỡng do bỏ bữa hay ăn không đủ chất.

"Không chỉ hỗ trợ về thể chất, việc cung cấp dinh dưỡng đúng cách còn giúp bệnh nhân giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng và tinh thần ổn định hơn, từ đó phối hợp tốt hơn với các liệu pháp điều trị y khoa", đại diện nhãn hàng nhận định.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng dinh dưỡng lâm sàng không phải yếu tố phụ trợ, mà là một phần quan trọng trong phác đồ điều trị. Việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng và áp dụng giải pháp phù hợp ngay từ đầu giúp tăng khả năng dung nạp thuốc, hỗ trợ giảm biến chứng, nâng cao hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian nằm viện.

"Fomeal Basic Soup không thể thay thế điều trị y khoa, nhưng là công cụ hỗ trợ dinh dưỡng, cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ người bệnh duy trì sức khỏe và cải thiện quá trình phục hồi sau điều trị", đại diện nhãn hàng nói thêm.

Bệnh nhân sau phẫu thuật cần được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ đúng cách giúp dễ dàng hấp thu. Ảnh: Pinterest

Sau phẫu thuật, điều trị bệnh nặng hoặc khi nằm ICU, nhiều bệnh nhân thường gặp khó khăn trong ăn uống và hấp thu dưỡng chất, khiến nguy cơ suy dinh dưỡng trở nên hiện hữu. Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Y học năm 2020 tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, cho thấy, 53,9% bệnh nhân ICU có nguy cơ dinh dưỡng cao, 36,4% có nguy cơ thấp, trong khi chỉ 9,7% không gặp nguy cơ. Suy dinh dưỡng không chỉ làm chậm quá trình hồi phục mà còn tăng nguy cơ biến chứng và kéo dài thời gian nằm viện.

Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố. Sau phẫu thuật hoặc mắc bệnh nặng, cơ thể cần lượng dinh dưỡng lớn hơn nhưng khả năng hấp thu lại giảm. Các bệnh lý như ung thư, tiểu đường, suy gan, suy thận... ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hấp thu chất dinh dưỡng. Hệ tiêu hóa suy yếu, chán ăn, khó nhai nuốt hoặc rối loạn tiêu hóa càng làm người bệnh khó bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Thêm vào đó, bữa ăn thông thường đôi khi cung cấp đủ năng lượng nhưng lại thiếu cân đối protein, vitamin và khoáng chất quan trọng.

