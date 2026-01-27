Sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh Nội Bài

Sương mù dày và trần mây thấp sáng 27/1 khiến tầm nhìn tại sân bay Nội Bài giảm mạnh, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh hoặc chậm khởi hành.

Từ 6h45 đến 8h30, sân bay Nội Bài ghi nhận 9 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Trong đó, 4 chuyến bay đi bị chậm giờ cất cánh do phải chờ điều kiện thời tiết đạt tiêu chuẩn khai thác.

Ở chiều đến, 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác. Hai chuyến của Vietnam Airlines và một chuyến của Pacific Airlines hạ cánh tại sân bay Cát Bi. Một chuyến của Turkish Airlines hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Ngoài ra, một chuyến khác phải bay vòng, chờ thời tiết cải thiện trước khi hạ cánh xuống Nội Bài.

Đến 8h40, hoạt động cất và hạ cánh tại Nội Bài đã trở lại bình thường.

Sương mù ở sân bay Nội Bài những ngày qua. Ảnh: NIA

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách theo dõi lịch bay trên hệ thống màn hình tại nhà ga và cập nhật thông tin mới nhất từ hãng hàng không.

Tháng 1 và 2 hằng năm, khu vực miền Bắc thường xuất hiện sương mù dày, làm giảm tầm nhìn tại các sân bay và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Đoàn Loan