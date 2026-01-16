Sườn bò nướng kiểu Taxas trong hộp quà Tết

Với kỹ thuật nướng chậm bằng gỗ sồi suốt 12 giờ, tảng sườn bò Texas trở thành món quà Tết độc đáo, kết hợp giữa phong vị quốc tế và tinh thần sum vầy của người Việt.

Một trong những gợi ý quà tặng Tết năm nay là tảng sườn bò nướng 12 giờ dựa trên kỹ thuật chế biến Smoke BBQ truyền thống từ vùng Texas, Mỹ. Điểm khác biệt của món ăn này so với các loại thịt nướng thông thường nằm ở phương pháp "Low & Slow" - nướng ở nhiệt độ thấp trong một khoảng thời gian dài bằng sức nóng của khói. Tại Việt Nam, thương hiệu CTQ Texas BBQ là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng kỹ thuật này, với mong muốn tái hiện đúng tinh thần ẩm thực bản địa Mỹ.

Nguyên liệu chính của món quà này là phần sườn bò AAA nhập khẩu từ châu Mỹ, được tuyển chọn dựa trên các chỉ số về trọng lượng, độ tươi và tỷ lệ vân mỡ (marbling) tiêu chuẩn để đảm bảo độ mọng nước. Quá trình thực hiện đòi hỏi sự tỉ mỉ khi sườn được tẩm ướp bằng hỗn hợp gia vị khô đặc trưng, sau đó nướng liên tục suốt nửa ngày bằng gỗ sồi trắng. Dưới tác động của nhiệt độ ổn định, tảng sườn hình thành lớp vỏ ngoài sậm màu, thơm mùi khói tự nhiên, trong khi thớ thịt bên trong đạt độ mềm đến mức có thể tách xương dễ dàng, không cần dùng lực.

Theo các chuyên gia ẩm thực, điểm thu hút của sườn bò chín chậm không chỉ nằm ở giá trị dinh dưỡng hay sự sang trọng, còn ở khả năng thích ứng với bàn tiệc Tết Việt. "Dù mang đậm dấu ấn phương Tây, nhưng khi được bài trí cùng

các loại rau củ quen thuộc như nấm, măng tây hay tỏi nướng, món ăn này lại tạo nên một sự cân bằng thú vị về vị giác. Sự hiện diện của một tảng sườn lớn trên bàn tiệc đoàn viên không chỉ là điểm nhấn về thị giác, còn mở ra những câu chuyện về kỹ thuật nấu nướng", đại diện CTQ Texas BBQ nói.

Hộp quà đang có bốn phiên bản, được bán với mức giá từ 1,5 đến 3,85 triệu đồng.

