Súng bắn tỉa Nga có thể hạ gục thiết giáp

Súng bắn tỉa DXL-5 của tập đoàn Lobaev Arms, Nga có thể vô hiệu hóa thiết giáp hạng nhẹ khi bắn trúng động cơ, song có mức giá rất cao.

Tập đoàn Lobaev Arms hồi cuối tháng 11 ra mắt súng trường bắn tỉa DXL-5 Havoc sử dụng đạn .50 BMG 12,7x99 mm, vốn được sử dụng rộng rãi trong quân đội các nước thành viên NATO. Vladislav Lobaev, người sáng lập Lobaev Arms, nhận định DXL-5 là "súng trường bắn tỉa uy lực nhất ở Nga".

Yuri Sinichkin, kỹ sư trưởng của Lobaev Arms, cho biết DXL-5 có thể vô hiệu hóa thiết giáp hạng nhẹ như Humvee của Mỹ ở khoảng cách hai km "nếu xạ thủ bắn trúng động cơ bằng đạn xuyên giáp".

Sinichkin cho biết DXL-5 phù hợp để tấn công mục tiêu cỡ lớn, do đạn .50 BMG 12,7 mm có uy lực rất mạnh mẽ, song không chính xác như các loại đạn cỡ nhỏ hơn.

"Chúng tôi vừa triển khai đợt thử nghiệm đầu tiên tại thao trường. Súng DXL-5 có độ chính xác dưới 1 MOA, nghĩa là độ phân tán giữa ba viên đạn bắn ở khoảng cách 100 m là dưới ba cm", Sinichkin cho biết.

Súng bắn tỉa DXL-5 trong ảnh công bố ngày 19/11. Ảnh: Lobaev Arms.

Lobaev Arms cho biết đang sản xuất một số khẩu DXL-5 cho một khách hàng ở Trung Đông. Hãng đang thiết kế súng trường mới dựa trên DXL-5 với khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 7 km, dự kiến chế tạo và thử nghiệm vào đầu năm 2022.

Hãng sản xuất lắp bộ đệm đặc biệt vào báng DXL-5 để giảm đáng kể độ giật khi khai hỏa. "Tính năng này sẽ tăng độ chính xác cho xạ thủ. Họ sẽ cảm thấy rất rõ điều này khi bắn mục tiêu cách xa hai km", Sinichkin nói.

Giá mỗi khẩu DXL-5 không kèm kính ngắm lên đến 25.000 USD, do đó Lobaev Arms nhận định khách hàng chính mà hãng nhắm tới sẽ là các lực lượng quân đội nước ngoài.

Andrey Piskunov, huấn luyện viên đặc nhiệm Nga, nhận định DXL-5 là bước tiến lớn của ngành công nghiệp vũ khí Nga, song nó khó vượt qua sản phẩm nước ngoài về chất lượng.

Piskunov cho biết các đơn vị đặc nhiệm Nga do ông huấn luyện đang sử dụng súng trường bắn tỉa dùng đạn .50 BMG do Barret sản xuất và sẽ không chuyển sang sản phẩm nội địa, do DXL-5 là mẫu "vũ khí thô" chưa trải qua thực chiến và được hãng sản xuất khắc phục các vấn đề có thể gặp phải.

Lý do khác khiến DXL-5 khó chinh phục được khách hàng trong nước là mức giá quá cao. Piskunov thấy ngạc nhiên khi biết mỗi khẩu DXL-5 có giá tới 25.000 USD và cho biết có thể mua súng trường bắn tỉa Barret của Mỹ rồi vận chuyển về Nga với chi phí thấp hơn.

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ súng của Barret cho tới khi thấy rằng DXL-5 đáng đồng tiền và tốt gấp ba lần súng Mỹ", Piskunov nói.

Nguyễn Tiến (Theo RBTH)