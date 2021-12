Với giả thuyết biophilia, giáo sư E.O.Wilson nhấn mạnh, con người có xu hướng bẩm sinh luôn tìm kiếm sự kết nối với tự nhiên. Ông giải thích dưới góc độ sinh học tiến hóa, con người yêu thích bầu không khí trong lành, khoáng đạt của thiên nhiên vì môi trường tự nhiên có thể cung cấp nguồn thức ăn phong phú và nhiều góc trú ẩn thoải mái, an toàn. Đây cũng là lý do trẻ em thường trở nên vui vẻ hơn khi được chơi đùa giữa thiên nhiên.



Ngược lại quá khứ, thú lâm tuyền - niềm vui thú được sống giữa thiên nhiên, sự vui thích thoải mái khi ngày ngày được giao đãi với mây núi, cỏ cây từng là lối sống lý tưởng của không ít tao nhân mặc khách, nhân sĩ xưa kia muốn “lánh đục tìm trong”, sống một đời an bần lạc đạo.



Chính bởi vậy, xu hướng đề cao lối sống wellness, niềm tin về học thuyết biophilia vừa đề cập trên đây đã tái khẳng định vai trò của tự nhiên với cuộc sống tinh thần và thể chất con người: thiên nhiên là nơi chữa lành, chốn trú ẩn an toàn và được khao khát. Điều này khởi nguồn cho sự xuất hiện của những ốc đảo lưu trú, nơi mỗi ngôi nhà là hiện thân cho triết lý nương vào tự nhiên.