Sức trẻ của Barca trong hành trình Champions League

Tây Ban NhaViệc những tài năng trẻ như Lamine Yamal hay Pau Cubarsi làm trụ cột của Barca trong chiến dịch chinh phục Champions League là minh chứng cho sức sống bền bỉ của học viện La Masia

Barca đang hướng tới vinh quang tại Champions League với đội hình trẻ nhất lịch sử vòng knock-out. Ở vòng 1/8, họ gây tiếng vang khi đè bẹp Newcastle 7-2 trên sân nhà - chiến thắng đậm nhất của một CLB Tây Ban Nha trước đại diện Anh trong 60 năm. Dù lão tướng Robert Lewandowski vẫn đều đặn ghi bàn ở tuổi 37, điểm nhấn chính của Barca hiện tại lại là sức trẻ: đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 25 năm 18 ngày, với 5 cầu thủ La Masia góp mặt.

Nhờ sử dụng Yamal, Cubarsi, Marc Bernal và Xavi Espart - tiền vệ 18 tuổi được so sánh với Philipp Lahm, Barca vượt Ajax về số lần sử dụng cầu thủ tuổi teen trong vòng knock-out Champions League. Cùng với những cái tên khác đã tạo dựng tên tuổi ở đội một như Pedri, Gavi, Fermin Lopez và Eric Garcia, Espart là một trong 14 cầu thủ La Masia ra sân ở đội một Barca mùa này.

Theo hãng thống kê và phân tích dữ liệu CIES Football Observatory, giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ trưởng thành từ La Masia tại Barca hiện ở mức 850 triệu USD, cao gần gấp ba lần bất kỳ CLB nào khác trên thế giới.

Xavi Garcia Pimienta dẫn dắt U19 Barcelona vô địch UEFA Youth League năm 2018. Ảnh: Sky Sports

HLV Garcia Pimienta và triết lý La Masia. HLV Pimienta, 51 tuổi, người từng dẫn Sevilla và có 17 năm làm việc tại học viện Barca, tự hào khi chứng kiến những cầu thủ trẻ trưởng thành. Ông cùng U18 Barca đánh bại Chelsea ở trận chung kết UEFA Youth League năm 2018, và từng được xem là ứng viên dẫn dắt đội một thay cho Ernesto Valverde hay Ronald Koeman.

"Thật vinh dự khi thấy Barca hiện tại có nhiều cầu thủ tự đào tạo trong đội một. Tôi từng là một phần của quá trình đó, cả với vai trò cầu thủ lẫn HLV", ông nói. "Những cầu thủ này đang chứng tỏ đẳng cấp của họ, với lối chơi rõ ràng, thấm nhuần triết lý từ Johan Cruyff, nơi không chỉ quan trọng là thắng, mà còn là cách thắng".

Theo Pimienta, huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johan Cruyff thay đổi hoàn toàn Barca từ 1988: "Có một Barca trước và sau Cruyff. Ông ấy tạo ra phương pháp đào tạo thống nhất ở mọi cấp độ". Chính nhờ phương pháp này, các cầu thủ trẻ khi lên đội một đã quen với lối chơi kiểm soát bóng, chuyền ngắn.

Các cầu thủ như Yamal, Cubarsi hay Bernal đã chơi cùng nhau từ 10 tuổi, trưởng thành qua từng cấp độ, trước khi chạm tới đội một. "Hãy tưởng tượng quá trình lớn lên cùng nhau, từng mùa giải một. Giấc mơ lớn nhất là được chơi cho đội một, và họ đã làm được", Pimienta nói.

Pep Guardiola thời còn làm học trò của Johan Cruyff ở Barca những năm đầu 1990. Ảnh: Rex Features

Barca không tuyển những cầu thủ chỉ dựa trên thể hình, mà chú trọng kỹ năng tư duy và khả năng đọc trận đấu. "Khi ký hợp đồng với Andres Iniesta hay Pedri, chúng tôi không tìm một 'quái vật thể chất'. Quan trọng là tài năng và trí tuệ chơi bóng", Pimienta giải thích.

Ông dẫn chứng Fermin Lopez - từng là cậu bé nhỏ con, ít được chú ý, nhưng nhờ tư duy bóng đá xuất sắc mà trở thành cầu thủ chủ chốt của Barca. Tiền vệ này là thành viên đội tuyển vô địch Euro 2024 và là nhân tố chủ chốt giúp Tây Ban Nha giành HC vàng Olympic Paris 2024.

Triết lý chú trọng kỹ năng tư duy và khả năng đọc trận đấu từng tạo nên các đội Barca vĩ đại dưới thời Pep Guardiola và Luis Enrique, với những ngôi sao như Lionel Messi, Andres Iniesta hay Cesc Fabregas.

Andres Iniesta, Lionel Messi và Xavi (từ trái qua) - ba cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia - trong ngày ngôi sao Argentina nâng Quả Bóng Vàng 2010 tại Camp Nou. Ảnh: FC Barcelona

Hiện tại, dưới thời Hansi Flick, CLB xứ Catalonia đang xây dựng đội hình trẻ trung, giàu bản sắc và hướng tới mục tiêu tái hiện những thành công trước đây. Pimienta nhấn mạnh yếu tố "cảm giác thuộc về" - cầu thủ không chỉ thi đấu cho một CLB lớn, mà còn cho đội bóng gắn bó từ nhỏ.

Dù bóng đá hiện đại ngày càng đề cao thể lực, Pimienta tin triết lý La Masia có thể áp dụng rộng rãi nếu có đủ thời gian và kiên nhẫn. Sự kết hợp giữa sức trẻ, kỹ năng và tư duy chiến thuật đang giúp Barca tiếp tục viết nên câu chuyện thành công, bắt đầu từ chính học viện La Masia.

Hồng Duy (theo Sky Sports)