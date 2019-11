Vì sao nên tập thể dục trước khi ăn sáng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để bụng đói khi tập thể dục giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn, nhất là vào buổi sáng.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tháng 10, các nhà khoa học Anh đưa ra kết luận trên dựa vào đánh giá sức khỏe của 30 người đàn ông béo phì. Theo đó, những người thường tập thể dục trước khi ăn sáng đốt cháy chất béo gấp đôi so với những người đàn ông ăn sáng rồi mới tập thể dục.

Bởi vì khi chúng ta ăn, thức ăn được chuyển đổi thành glucose và hấp thụ vào máu. Do đó, khi tập thể dục sau khi ăn sáng, cơ thể sẽ sử dụng glucose thu được từ bữa sáng, thay vì chất béo được lưu trữ trong các mô mỡ để tạo ra năng lượng. Còn khi chúng ta tập thể dục trước khi ăn sáng, cơ thể đã nhịn ăn trong khi ngủ, có ít glucose có sẵn trong máu để tạo ra năng lượng. Do đó, việc tập luyện trước bữa ăn sáng buộc cơ thể phải sử dụng nhiều chất béo dự trữ trong các mô mỡ, nhờ đó việc đốt cháy mỡ diễn ra tốt hơn.

Javier Gonzalez, Giáo sư chuyên khoa sức khỏe tại Đại học Bath (Anh) cho biết: "Tập thể dục trước khi ăn giúp cho cơ bắp của nam giới phản ứng nhanh hơn với insulin, kiểm soát lượng đường trong máu, từ đó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim".

Một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Bath cũng kết luận rằng dùng điểm tâm trước khi tập thể dục buổi sáng sẽ ít hiệu quả hơn là ăn sau khi tập. Vì khi bụng đói, lượng đường trong máu thấp, bạn sẽ đốt cháy nhiều chất béo nhiều hơn khi ăn rồi mới tập.