Vận động thường xuyên giảm được nhiều bệnh

Mỗi ngày người trưởng thành nên đi bộ, tập yoga, aerobic cường độ vừa phải khoảng 30-60 phút; học sinh có thể đá bóng, bơi lội, điền kinh... 1-2 tiếng.

Cuộc Tổng điều tra các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm do Bộ Y Tế tiến hành năm 2015 (STEP-2015) cho thấy mô hình bệnh tật chuyển tiếp từ các bệnh lây nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm. Năm 2017 cả nước có trên 541.000 trường hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân, trong đó tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới 76% (411.600 ca); đứng đầu là tim mạch, tiểu đường, ung thư, loãng xương, gout...

Đến nay, có hơn 25% người từ 25 tuổi trở lên bị tăng huyết áp; 300.000 người mắc ung thư; 5 triệu người bị tiểu đường. Nguyên nhân gây bệnh là thói quen lười vận vận động, ăn nhiều thịt, ít rau, ăn nhiều muối...

Cụ thể, 57,2% số người trưởng thành ăn ít hơn mức rau, trái cây khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Mức tiêu thụ muối hiện nay của người Việt Nam cao gấp 2 lần mức khuyến nghị. 28,1% số người thiếu hoạt động thể lực, tức là có ít hơn 150 phút hoạt động thể lực cường độ trung bình mỗi tuần. 39% học sinh tiểu học và 46% học sinh trung học cơ sở tại TP HCM, Hà Nội được xếp vào nhóm ít hoạt động.

Lười vận động cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì tăng nhanh. Có trên 50% học sinh tiểu học TP HCM bị béo phì, con số này ở Hà Nội khoảng 41%.

Để nâng cao tầm vóc, thể lực, các bác sĩ, chuyên gia y dinh dưỡng khuyến khích mọi người chăm vận động và hoạt động thể lực, kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý để phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Các chuyên gia tim mạch trên thế giới cũng khuyến cáo nên vận động hàng ngày 30-60 phút, ưu tiên các bộ môn đi bộ nhanh, bơi, tập aerobic (cường độ vừa phải), yoga...

Nếu làm việc ở môi trường văn phòng, cần luôn đảm bảo ngồi đúng tư thế, vận động 30 phút một lần như đi in tài liệu, di chuyển cầu thang, sử dụng nhà vệ sinh khác tầng, đứng trả lời điện thoại thay vì ngồi...Tập tạ và chạy bộ thường xuyên hỗ trợ việc giảm lượng mỡ tích tụ, đồng thời tăng khối lượng cơ bắp.

Lứa tuổi học sinh cần vận động thể dục, thể thao 1-2 tiếng mỗi ngày. Các môn thể thao thích hợp là bơi lội, đá bóng, điền kinh, môn đồng đội...

Cùng hướng đến mục tiêu giảm số người thiếu hoạt động thể lực, kiểm soát tỷ lệ mắc bệnh mạn tính không lây, nhiều phong trào về thể thao cộng đồng được tổ chức nhằm tạo lập thói quen thường xuyên vận động cho người Việt. Trong đó có Olympic Run với thông điệp "Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân" được tổ chức thường niên khắp cả nước. Chương trình ra đời nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện trong bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống lành mạnh. Đến năm 2019, có 7 triệu người tham gia phong trào hoạt động thể thao cộng đồng này.

Với 4 năm đồng hành cùng chương trình "Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân", Herbalife Việt Nam ghi dấu ấn bởi số lượng hơn 14.000 thành viên công ty tham gia 22 đường chạy khắp cả nước.



Hoài Nhơn