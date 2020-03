Vai trò của rễ cúc tím, quýt xanh Onshu với hệ miễn dịch

Cúc tím (Echinacea purpurea) là một loại thảo dược thuộc họ cúc Asteraceae, có nguồn gốc xuất xứ từ Bắc Mỹ, nhưng được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Echinacea được ghi trong dược điển Mỹ có chứa các hoạt chất có hoạt tính kháng sinh. Cơ chế tác dụng của Echinacea là nâng cao sức đề kháng cho cơ thể để chống lại yếu tố gây bệnh.

Do đó, ở nhiều nước các bác sĩ thường xuyên kê đơn Echinacea như một kháng sinh thay thế để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp như cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng, viêm xoang, viêm phế quản hay ho kéo dài.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases của trường đại học Connecticut, Mỹ, những người sử dụng chế phẩm Echinacea sẽ giảm trung bình 58% nguy cơ mắc bệnh cảm cúm. Thời gian bị bệnh cũng giảm đi bình quân 1,5 ngày so với người không sử dụng loại thảo dược này. Các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng Echinacea có tác động lên hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường. Do đó chúng thường được dùng để điều trị nhiễm trùng, đặc biệt là cảm lạnh, cảm cúm, một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Vỏ quýt xanh Onshu (Pericarpium Citri Reticulatae Viride), là vỏ của một loại quýt trồng theo phương pháp hữu cơ tại hòn đảo Onshu, Nhật Bản. Qủa được thu hái khi còn non, chưa trưởng thành, sau đó đem sấy khô, tán nhỏ bằng công nghệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa các hoạt chất sinh học.

Trong tiếng Trung Pericarpium Citri Reticulatae Viride, còn gọi là Qingpi, sử dụng rộng rãi như một loại thuốc thảo dược ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Thực phẩm góp phần điều trị các bệnh như đau vùng thượng vị, chán ăn, nôn, tiêu chảy; suy tĩnh mạch, viêm phế quản mãn tính, ho, các bệnh dị ứng như viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng hay dị ứng thực phẩm.

Vỏ quýt xanh chứa nhiều nhóm chất có hoạt tính sinh học như: flavonoid, axit phenolic, alkaloid... trong đó nobilentin, naringin, hesperidin có tác dụng ức chế các phản ứng dị ứng rõ rệt. Có nghiên cứu chỉ ra rằng, 100g cam quýt xanh có chứa tới 12g Hesperidin, hàm lượng hoạt chất sẽ bị giảm đi trong những quả quýt khi đã chín hoàn toàn.

