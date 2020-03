U tuyến yên và biến chứng

U tuyến yên không phải ung thư song khi phát triển lớn có thể chèn ép thần kinh, mạch máu, gây rối loạn nội tiết cơ thể.

Theo bác sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết u tuyến yên là loại u trong sọ, cứ 10 người trưởng thành thì có một người bị u tuyến yên. Phần lớn khối u tuyến yên nhỏ, không có triệu chứng lâm sàng hoặc không có dấu hiệu cần điều trị.

U tuyến yên lành tính song khi phát triển lớn sẽ gây rắc rối cho người bệnh. Trong đó, nữ có thể bị tăng tiết prolactin gây mất, chậm, rối loạn kinh nguyệt, vô sinh, tiết sữa ở vú mặc dù không có thai, không có kinh. Nam giới mắc u này có thể giảm ham muốn tình dục, giảm hoặc mất cương, bất lực.

Một số người bệnh sẽ bị tăng tiết nội tiết tố tăng trưởng khiến to đầu chi, mặt to, trán rộng, trán dô, cằm rộng, môi dày, da thô, bàn chân và ngón chân to, bàn tay và ngón tay to không đeo được nhẫn... Một số người có triệu chứng tăng cân, vết rạn da ở bụng, đùi, tay, cơ bị nhão, bụng to, tay chân nhỏ.

Ngoài ra, khối u chèn ép tế bào tuyến yên làm giảm tiết các nội tiết tố gây các dấu hiệu rụng lông, mất ngon miệng, mệt mỏi, da khô, chậm phát triển hay chậm dậy thì ở trẻ em... Một số trường hợp chảy máu trong u tuyến yên gây suy tuyến yên, đau đầu nhiều, dữ dội, nhìn mờ nhanh rất nguy hiểm cần được xử trí nhanh, đúng và kịp thời.

Bác sĩ Đồng Văn Hệ cùng cộng sự hội chẩn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Thảo My.

Nếu khối u tuyến yên nằm ở khu vực điều khiển thị giác của não bộ, người bệnh nhìn mờ, hạn chế tầm nhìn. Người bệnh còn có thể bị buồn nôn, rối loạn ý thức, hôn mê nếu khối u quá lớn, chèn ép trong sọ.

Bệnh u tuyến yên có thể xảy ra mọi lứa tuổi, không phân biệt tuổi tác, đặc biệt là người già. Mỗi năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị cho hơn 400 bệnh nhân mắc u tuyến yên.

Để hạn chế khả năng mắc bệnh, bác sĩ Đồng Văn Hệ khuyên người dân nên thăm khám bác sĩ thường xuyên. Những người có triệu chứng của bệnh nên đi khám chuyên khoa thần kinh để kịp thời phát hiện và điều trị.

Ngày 28/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ khám và tư vấn miễn phí bệnh lý u não cho người dân, miễn phí chụp cộng hưởng từ cho 10 người đầu tiên đăng ký qua tổng đài và có chỉ định chụp.

Chi Lê