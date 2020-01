Trấn Thành làm giám khảo chương trình 'Reborn Tái sinh' của Thu Cúc

Trấn Thành cùng Minh Hằng, Phương Oanh sẽ là những giám khảo quyền lực chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ 'Reborn Tái sinh'.

"Reborn Tái sinh" là chương trình do Thẩm mỹ Thu Cúc tổ chức nhằm tìm ra những thí sinh kém may mắn về ngoại hình nhưng có ý chí, nghị lực và khát khao sống mãnh liệt để nhận tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Mỗi trường hợp được tài trợ trị giá một tỷ đồng. Sự kiện quy tụ dàn giám khảo tên tuổi gồm MC diễn viên Trấn Thành, ca sĩ Minh Hằng, diễn viên Phương Oanh.

Nghệ sĩ Trấn Thành cùng đội ngũ ban giám khảo quyền lực đồng hành cùng các thí sinh của "Reborn Tái sinh".

Theo đại diện thẩm mỹ Thu Cúc, nhan sắc là "tấm vé thông hành" may mắn của mỗi người trong cuộc sống. Tuy nhiên, có không ít người bị cản trở sự phát triển vì ngoại hình thiếu ưa nhìn. Nhằm giúp những trường hợp kém may mắn có cơ hội đổi đời, có điều kiện để thay đổi và bứt phá, Hệ thống thẩm mỹ Quốc tế Thu Cúc xây dựng và tổ chức chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ mang tên "Reborn Tái sinh". Cùng với dàn ban giám khảo nghệ sĩ, đội ngũ bác sĩ đầu ngành của Thu Cúc cũng góp phần tìm ra các thí sinh may mắn và xứng đáng.

Nghệ sĩ Trấn Thành - thành viên của hội đồng thẩm định chia sẻ: "Tôi gặp rất nhiều bạn chịu thiệt thòi vì nhan sắc kém, thậm chí dị thường, bị miệt thị đến mức khép mình lại. Các bạn cần một phép màu để... tái sinh".

MC Quỳnh Chi - người dẫn dắt chương trình cũng đồng tình với ý kiến của Trấn Thành. "Chúng ta không nên kỳ thị mà hãy trao cho những số phận kém may mắn về ngoại hình và hoàn cảnh cơ hội mới", nữ MC khẳng định.

Thí sinh đến tham dự vòng casting mang theo nhiều ước mơ, hoài bão.

Vừa qua, vòng tuyển sinh của chương trình cũng diễn ra tại TP HCM và Hà Nội với hơn 4.000 thí sinh đăng ký online và hơn 1.500 thí sinh tham gia trực tiếp. Họ đều chung một hy vọng được thay đổi ngoại hình, "tái sinh" để trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình, để hạnh phúc và thành công hơn.

Xuyên suốt chương trình lần này, khán giả không chỉ thấy được những khiếm khuyết về ngoại hình, những khó khăn trong cuộc sống của các nhân vật mà còn thấy ý chí, nghị lực của họ trong cuộc sống. Mỗi thí sinh cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia, người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau để học hỏi thêm.

Các thí sinh gặp gỡ hội đồng giám khảo chương trình, chia sẻ câu chuyện của bản thân.

"Đặc biệt, khán giả sẽ được theo dõi quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại đến từ đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ đầu ngành của Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Thu Cúc", đại diện chương trình cho biết.

"Reborn Tái sinh" là chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ mang ý nghĩa nhân văn. Với quy mô lớn, bài bản, đội ngũ chuyên gia bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp cùng dàn khách mời nổi tiếng, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang lớn để giúp đỡ các số phận kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 17h10 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và phát lại vào 10h15 sáng thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 17h10 ngày 12/1/2020 trên kênh HTV9.

