Thẩm mỹ Xuân Trường tung chương trình làm đẹp giá rẻ

Nhiều năm nay, Thạc sĩ, bác sĩ Xuân Trường - Giám đốc Thẩm mỹ Xuân Trường - luôn suy nghĩ cách đem đến cơ hội thẩm mỹ giá rẻ nhưng chất lượng cho nhiều phụ nữ muốn đẹp hơn nhưng không đủ tài chính. Mới đây, đơn vị quyết định thực hiện chương trình làm đẹp với tên gọi "Thẩm mỹ Xuân Trường cạnh tranh với thẩm mỹ giá rẻ".

Thạc sĩ, bác sĩ Xuân Trường.

Theo ban tổ chức, chương trình như hình thức vé máy bay giá rẻ của các hãng hàng không. "Chỉ cần để tâm và săn được chiếc vé rẻ hơn, bạn vẫn đến nơi an toàn như những chiếc vé hạng thương gia", người đại diện nói. Theo đó, khi chị em nhiệt tình tương tác với Thẩm mỹ Xuân Trường, sẽ may mắn có cơ hội làm đẹp giá rẻ, chất lượng không đổi so với các khách hàng bình thường. "Chúng tôi không thay đổi thành phần thuốc, vẫn là dụng cụ chuyên dụng và đội ngũ bác sĩ tay nghề cao", Thạc sĩ Xuân Trường nói.

Chương trình thẩm mỹ giá rẻ thu hút nhiều chị em.

Mỗi ngày đơn vị sẽ ưu tiên dành ra những khung giờ đặc biệt cho 3 đến 10 người may mắn đã tương tác nhiệt tình trên fanpage Thẩm mỹ Xuân Trường, cũng như trên các phương tiện truyền thông liên quan. Khách hàng sẽ có 3 mức giá được ưu đãi, mức thấp nhất từ 1,5 triệu đồng.

Làm đẹp chỉ từ 1,5 triệu đồng, chị em vẫn hưởng chất lượng dịch vụ tốt.

"Giá rẻ nhưng chất lượng không rẻ" là tiêu chí hàng đầu của trung tâm thẩm mỹ khi thực hiện chương trình này. Thạc sĩ, bác sĩ Xuân Trường tự bỏ chi phí trợ giá, hợp tác với các nhà cung cấp uy tín để mang đến cơ hội nâng cấp ngoại hình và cải thiện đời sống cho mọi phụ nữ. Đại diện trung tâm thẩm mỹ nói: Sự hài lòng của các bạn là hạnh phúc của Thẩm mỹ Xuân Trường".

