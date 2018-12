Tại sao kết hôn một năm rưỡi vẫn chưa có con?

Đàn ông có bị vô sinh nếu ngồi lên yên xe máy để ngoài nắng? / Chữa vô sinh ở trong nước hay ra nước ngoài thụ tinh ống nghiệm?

Em đã đi khám thì bác sĩ nói là bình thường. Xin hỏi vợ chồng em đã rơi vào trường hợp hiếm muộn hay chưa? Mong bác sĩ tư vấn giúp. Em cảm ơn. (Trần Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ảnh minh họa: Health.

Trả lời:

Chào bạn,

Một trường hợp được coi là hiếm muộn - vô sinh khi hai vợ chồng mong muốn có con, chung sống với nhau bình thường, không sử dụng một biện pháp ngừa thai nào mà sau một năm vẫn không có thai.

Hiếm muộn có thể do nguyên nhân từ người chồng hoặc vợ. Nói chung, khoảng 30% trường hợp nguyên nhân hiếm muộn là hoàn toàn do chồng, 30% do vợ, phần còn lại là do cả vợ và chồng. Vì vậy hai bạn đều phải có trách nhiệm đi khám để tìm nguyên nhân dẫn đến khó có con.

Trường hợp của bạn đã đi khám, bác sĩ kết luận bình thường thì bạn có thể yên tâm phần nào. Việc cần làm bây giờ là động viên chồng đi kiểm tra sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe sinh sản. Theo tôi, có thể các bạn chưa có con xuất phát từ 2 nguyên nhân. Một là do chồng bạn. Hai là quan hệ không đúng thời điểm thuận lợi để thụ thai.

Cũng có trường hợp cả hai vợ chồng đều bình thường về phương diện sinh sản, nhưng tinh trùng người chồng không thích hợp với chất nhầy ở cổ tử cung người vợ, làm cho tinh trùng chết và không đi vào đường sinh dục nữ được. Trường hợp này thường được chẩn đoán bằng xét nghiệm sau giao hợp: Bác sĩ sẽ lấy chất nhầy ở cổ tử cung người vợ vài giờ sau giao hợp để xem sự di động và khả năng sống của tinh trùng. Vì vậy, chồng bạn nên đi khám để biết nguyên nhân chính xác và có hướng khắc phục kịp thời.

Các nguyên nhân hiếm muộn thường gặp ở nam giới bao gồm không có tinh trùng, tinh trùng quá ít, tinh trùng di động yếu, tinh trùng bị dị dạng. Các vấn đề này có thể được chẩn đoán khi làm xét nghiệm về tinh dịch (thường gọi là tinh dịch đồ). Ngoài ra, đàn ông có thể hiếm muộn do bị bất lực, xuất tinh sớm hay xuất tinh ngược dòng (tinh dịch không được phóng ra ngoài mà chảy ngược vào bàng quang, sau đó theo nước tiểu ra ngoài).

Sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ tư vấn cách chữa trị hoặc điều chỉnh lối sống để sớm có em bé, vợ chồng bạn nên tuân thủ nhé. Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui.

Thân ái.

Bác sĩ chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Phạm Văn Hưởng

Trưởng khoa khám bệnh

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội