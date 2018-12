Những sai lầm khi đi vệ sinh bạn cần tránh

Xem điện thoại

Nhiều người có thói quen mang điện thoại vào nhà vệ sinh để đọc báo, kiểm tra thư từ hay đơn giản là truy cập mạng xã hội. Trên thực tế, thói quen này ẩn chứa vô số hiểm họa và rất dễ khiến bạn nhiễm bệnh, BuzzFeed đưa tin.

Mang điện thoại vào nhà vệ sinh giống như đi ra mà không rửa tay. Khi đặt điện thoại xuống nơi nào đó trong toilet, bạn lại tạo cơ hội cho mầm bệnh tấn công mình bởi không ai biết người khác từng đặt gì ở đó. Chưa kể, dù chẳng ai ăn uống trong nhà vệ sinh nhưng không hiếm trường hợp vừa ăn vừa bấm điện thoại sau khi mang nó vào toilet, hậu quả là vi khuẩn vi trùng vào thẳng miệng. Nghiên cứu của Đại học Arizona, Mỹ đăng trên BuzzFeed năm 2016 chỉ ra 9/10 điện thoại di động tiềm ẩn bệnh tật và 16% máy được kiểm tra có dấu hiệu của phân.

Mang điện thoại vào nhà vệ sinh giống như đi ra mà không rửa tay. Ảnh: BZ.

Đứng dậy ngay sau khi đi vệ sinh

Theo trang tin 39net, việc đứng dậy nhanh ngay sau khi ngồi lâu khiến cơ thể phải thay đổi tư thế đột ngột. Lúc này, bạn có thể gặp phải tình trạng choáng váng, hoa mắt do hiện tượng thiếu máu não tạm thời. Những người có vấn đề về tim mạch, não bộ hay huyết áp cũng cần chú ý loại bỏ thói quen này để không gây hại sức khỏe.

Nhịn tiểu quá lâu

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, trung bình bàng quang chứa tối đa 420 ml chất lỏng (khoảng 8 ly nước). Nhịn tiểu thường xuyên sẽ làm giãn bàng quang. Do đó, để bảo vệ thận và đường tiết niệu, bạn nên đi đại tiện khi cơ thể có nhu cầu và không nín tiểu. Tiêu tiểu đúng cách giúp đường tiêu hóa thông thoáng, khỏe mạnh, cơ thể tránh nhiều bệnh.

Dùng giấy vệ sinh không đảm bảo chất lượng

Theo Rose George (Anh quốc), tác giả cuốn sách về vấn đề đi vệ sinh The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters, mọi người nên dùng bồn cầu thông minh có tính năng tự phun rửa, hoặc giấy ướt em bé.

"Giấy vệ sinh chỉ kéo chất bẩn từ chỗ này sang chỗ khác, mà không loại bỏ hoàn toàn. Bạn không thể tắm bằng một chiếc khăn khô, vậy sao bạn nghĩ giấy vệ sinh khô làm được việc đó?", George nói.

Cơ chế vòi phun của Luva Bidet LB201 mang đến cảm giác thoải mái, sạch sẽ và an toàn cho người sử dụng.

Sản phẩm vòi rửa vệ sinh thông minh Luva Bidet LB202 còn tích hợp chế độ nước nóng lạnh, phù hợp nhu cầu của người dùng. Sản phẩm giảm 44% chỉ còn 950.000 đồng trên Shop VnExpress.

Thế Đan