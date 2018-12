Những cách chữa bệnh kỳ lạ của người cổ đại

Phụ nữ sử dụng chì và lưu huỳnh để nhuộm tóc.

Ảnh: Brightside

Theo Brightside, người Hy Lạp và La Mã cổ đại sử dụng một loại thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn gồm các hóa chất khác nhau trong đó có lưu huỳnh. Vào những năm 1700, người Ý thích ngâm tóc dài của họ trong dung dịch kiềm để có được màu vàng nâu. Trong khi đó, phụ nữ châu Âu sử dụng nghệ tây và bột lưu huỳnh để đạt được mái tóc óng mượt. Người Afghanistan cũng tin rằng tóc có màu khác nhau có thể chữa đau đầu.

Phân động vật được sử dụng trong điều trị y tế

Phụ nữ ở Hy Lạp cổ đại tin rằng phân cá sấu có thể được sử dụng như một biện pháp tránh thai mạnh mẽ bằng cách đưa nó vào âm đạo. Ở Ai Cập cổ đại, các chiến binh bôi phân động vật để chữa lành vết thương. Phân cừu được sử dụng trong y học dân gian Scotland để điều trị bệnh đậu mùa. Phân lợn tươi được người xưa cho là có thể ngăn chặn chảy máu cam.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyên chúng ta không nên tự thử nghiệm những phương pháp này tại nhà.

Nâng ngực bằng bóng thủy tinh và cao su

Từ xa xưa, một số phụ nữ áp dụng phương pháp trị liệu nhiệt đới hoặc các loại kem tăng trưởng để làm cho ngực to hơn. Họ cũng thường xuyên dùng dầu dừa để xoa bóp vào da vùng ngực.

Cho đến năm 1895, phương pháp phẫu thuật vú đầu tiên được thực hiện bởi bác sĩ Vincenz Czerny. Ông dùng các vật liệu như: ngà voi, bóng thủy tinh, cao su và các chất độn để phóng to bộ ngực của phụ nữ.

Sử dụng tỏi để thử thai

Với kiến thức giải phẫu hạn chế, các bác sĩ xa xưa không chắc chắn việc một phụ nữ mang thai hay không. Vào năm 1350 trước công nguyên, một phụ nữ được khuyên tiểu vào một hạt lúa mì. Nếu hạt giống nảy mầm có nghĩa rằng cô đang mang thai.

Một cách khác là đặt một nhánh tỏi hoặc một nhánh hành tây trong âm đạo cô gái và để qua đêm. Sáng hôm sau nếu hơi thở của người phụ nữ có mùi tỏi thì điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không mang thai. Người xưa cho rằng nếu không mang thai thì tử cung sẽ mở, do đó mùi hành có thể thông lên đến miệng do hít phải mùi hành. Trường hợp người phụ nữ mang thai thì tử cung sẽ đóng lại, do đó hơi thở của cô ấy sẽ không có mùi hành.

Khoan lỗ trong đầu người để xua tà ma

Trepanation (lỗ khoan) là một trong số phương pháp được các bác sĩ thời xưa áp dụng để điều trị bệnh. Họ nghĩ rằng những bệnh khác nhau được gây ra bởi một linh hồn ma quỷ bị mắc kẹt bên trong đầu của một con người, vì vậy họ khoan lỗ để cho tinh thần giải thoát ra ngoài.

Đây được cho là phương pháp điều trị cực đoan. May mắn thay, thực hành này gần như biến mất vào cuối thời Trung Cổ. Nghiên cứu kỹ lưỡng về một số hộp sọ người được khai quật cho thấy rằng, một số bệnh nhân thậm chí còn sống sót sau những phương pháp điều trị này.

Nhà vệ sinh công cộng ở Rome cổ đại

Người La Mã cổ đại đã sử dụng mọi phương tiện để chăm sóc cơ thể. Họ tắm ở phòng tắm công cộng và nhà vệ sinh, sử dụng bọt biển và chất tẩy rửa tế bào chết trên cơ thể.

Một vài người giàu hơn có phòng tắm riêng hoặc nhà vệ sinh riêng trong nhà. Còn lại 95% dân số sử dụng các phòng vệ sinh công cộng được làm từ đá hoặc gỗ lớn.

Thúy Quỳnh