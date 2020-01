Người mẹ ung thư hồi phục sau 8 tháng mổ ngồi lấy thai

Hà NộiSản phụ Nguyễn Thị Liên hiện đã điều trị được 9 đợt hóa chất, đáp ứng thuốc tốt, sức khỏe ổn định.

Chị Liên từ quê nhà Hà Nam lên Bệnh viện K, Hà Nội, ngày 7/1 để truyền hóa chất đợt mới. Chị tăng cân, đầu đội tóc giả che khéo mái đầu không có tóc.

Bác sĩ Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội 5, cho biết sau khi sinh chị Liên được điều trị bằng hóa trị và thuốc kháng thể đơn dòng. Trải qua 9 đợt điều trị, đánh giá ban đầu thì tổn thương vú đáp ứng thuốc hoàn toàn, tổn thương phổi, gan đáp ứng một phần, bệnh nhân dung nạp thuốc tốt.

"Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ và hội chẩn để đưa ra hướng điều trị tiếp theo, có thể bệnh nhân sẽ được duy trì điều trị bằng thuốc kháng thể đơn dòng và thuốc nội tiết", bác sĩ Đức nói.

Giám đốc viện K Trần Văn Thuấn thăm hỏi chị Liên ngày 7/1. Ảnh: Hà Trần.

Hiện sức khỏe của chị Liên tương đối tốt. Khi mổ lấy thai vào tháng 5, chị suy kiệt, cân nặng chưa được 40 kg. Nay, tinh thần tốt hơn, ăn uống được, cân nặng tăng lên 51 kg.

Con trai chị sinh đặt tên là Bình An, hiện phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. Đến nay, Bình An gần 8 tháng tuổi nặng 8 kg, tăng 5,6 kg so với khi xuất viện.

"Con không bú được sữa mẹ nhưng trộm vía ăn sữa ngoài tốt, mỗi tháng tăng đều gần một kg", chị Liên nói.

Bé cũng dần quen với việc ở bên ông bà và bác để mẹ Liên đi chữa bệnh dài ngày. Mỗi khi mẹ về là Bình An lại không chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ. Mới gần 8 tháng tuổi đã đòi mẹ dắt hai tay tập tễnh đi quanh sân.

Mỗi tháng, chị Liên trở lại Bệnh viện K để tái khám và điều trị. Chị Liên cũng may mắn được nhận toàn bộ thuốc điều trị đích từ nhà tài trợ. Hành trình chiến đấu với ung thư của chị Liên còn dài nhưng với tinh thần lạc quan, sự mong ngóng của cậu con trai bé bỏng và cô con gái hơn 3 tuổi, chị nói rằng "càng phải cố gắng để trở về".

"Con phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt, tôi không còn mong ước gì hơn vì ước nguyện lớn nhất đó đã thành hiện thực", anh Hùng, chồng chị Liên chia sẻ.

Bé Bình An bên cạnh chị gái. Ảnh: Gia đình cung cấp.

8 tháng trước, chị Liên ung thư vú di căn phổi không thể thở được nếu nằm, bước vào ca mổ bắt con sinh tử. Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ, em bé chào đời được chuyển sang khoa sơ sinh bệnh viện sản, còn mẹ được đưa ngay vào Bệnh viện K để tiếp tục điều trị ung thư. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống chị Liên, được xem là một "ca kinh điển", "phép màu" của y khoa Việt Nam.

Nhìn lại hành trình của cả 2 mẹ con, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi là "Câu chuyện cổ tích giữa đời thường".

Lê Nga