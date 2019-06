Chiều 22/5, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai vì sức khỏe chị Liên không thể cầm cự được nữa. Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được. Bé trai Đỗ Bình An chào đời mới 31 tuần thai, nặng 1,5 kg được đưa ngay đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc. Bình An là tên mẹ đặt cho con với hy vọng con cả đời được bình an.