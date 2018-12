Người mê gym trở thành khách quen ở phòng khám trĩ

Sở hữu thân hình không mấy gọn gàng, anh Ngô (Trung Quốc) quyết định tập gym. Sau vài tháng, trọng lượng cơ thể anh giảm xuống nhưng kèm theo đó là sự khó chịu mỗi lần đi vệ sinh. Đến khám tại khoa Hậu môn Trục tràng thuộc một bệnh viện ở Hồ Nam, người đàn ông mới phát hiện mình bị trĩ.

Theo Changsha Radio and Television Short Show, không ít trường hợp bệnh nhân bị trĩ vì tập gym như anh Ngô. Nguyên nhân do lúc tập tạ, họ để áp lực đè nặng lên vùng hông. Lâu dần, áp lực khiến máu ở khu vực này khó tuần hoàn, dẫn đến các bệnh liên quan đến trực tràng hoặc giãn tĩnh mạch trực tràng. Ngoài ra, người mê tập thể hình còn dễ gặp vấn đề về hậu môn, trực tràng do chế độ ăn uống.

Các bệnh về hậu môn, trực tràng thường là bệnh nhẹ nhưng nếu không can thiệp sẽ chuyển nặng, thậm chí phát triển thành ung thư. Do vậy, khi tới phòng gym, mỗi người cần tập đúng kỹ thuật, chú ý hơi thở và biết giới hạn của bản thân, không tập quá sức. Bên cạnh đó, nên ăn nhiều rau xanh và uống đủ nước để phòng tránh bệnh trĩ.

Thanh Vân