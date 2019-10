Massage, phục hồi cơ thể với thảo mộc Ayofa Relax

Cao thảo mộc Ayofa Relax với các hương quế, gừng, chanh, sả có thể giảm nhức mỏi, đau vai gáy, xương khớp...

Cuộc sống bận rộn, mọi người ít có thời gian chăm sóc bản thân, chủ quan trước một số triệu chứng có thể dẫn đến bệnh nặng. Trong đó, nhức mỏi cơ thể, đau vai gáy, viêm mũi dị ứng do ngồi máy lạnh nhiều, nhức khớp xương hay dị ứng... là những vấn đề thường gặp ở dân văn phòng và người lớn tuổi. Nhằm hỗ trợ mọi người massage, phục hồi cơ thể, Công ty TNHH Ayofa sản xuất dòng cao thảo mộc Ayofa Relax.

Sản phẩm dịu nhẹ với da, không gây bỏng rát, kích ứng.

Cao thảo mộc Ayofa Relax có 4 mùi hương tinh dầu thảo dược như quế, gừng, chanh, sả... Ngoài ra còn có các thành phần như sáp ong, sáp nành, dầu nho, Cetyl Alcohol, dầu bạc hà, tinh dầu tinh dầu thảo mộc thiên nhiên... Mùi thơm nhẹ nhàng được lên men thủ công 12 tháng trước khi đưa vào sản phẩm.

Các thành phần thảo mộc tươi tạo độ nóng êm nhẹ khi xoa bóp, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng và hiệu quả khi xoa bóp xương khớp mỏi. Massage với thảo mộc đa năng Ayofa còn giảm stress, tạo cảm giác thư giãn với mùi hương từ tinh dầu thiên nhiên. Sản phẩm dùng cho mọi lứa tuổi (trẻ từ ba tháng tuổi trở lên), phụ nữ mang thai, cho con bú. Đồng thời phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm và không làm bỏng rát da.

4 hương tinh dầu khác nhau giúp người dùng có nhiều lựa chọn.

Nhà sản xuất cho biết cách sử dụng thảo mộc Ayofa Relax khá đơn giản, đau ở đâu xoa ở đó (trường hợp vết thương hở xoa xung quanh). Người dùng có thể xoa cao ở những huyệt ở lòng bàn chân, cổ tay... ; massage sau một ngày làm việc mệt mỏi; xoa bóp vai gáy, cơ bắp, lưng... bị đau.

Ngoài ra mọi người có thể xoa sống mũi khi bị viêm xoang, viêm mũi di ứng do máy lạnh; xoa dấu vệt bị côn trùng đốt, dị ứng, suy giãn tĩnh mạch hoặc bầm tím; xoa vào những nơi bị đau nhức như xương khớp, búi trĩ, gout, viêm...; xoa lòng bàn chân và các huyệt giúp ngủ ngon và chống tai biến, đột quỵ.

Khi đi tàu xe nên xoa vào các huyệt như: cổ tay, huyệt hợp cốc, chấn thuỷ, thái dương, ấn đường. Bạn cũng có thể bỏ một lượng cao vào nước đun sôi để xông hơi giải cảm.

Thảo mộc Ayofa Relax có hương thơm dễ chịu, thích hợp sử dụng nơi đông người, phòng máy lạnh, trên xe tàu mà không ảnh hưởng hay gây khó chịu cho người xung quanh. Tiện dụng khi đi du lịch. Nhiều người chọn sản phẩm làm quà tặng cho người thân, gia đình.

Nhân viên Công ty TNHH Ayofa hỗ trợ xoa bóp cho các cụ già.

Công ty TNHH Ayofa do doanh nhân Nguyễn Anh Tài thành lập vào ngày 17/5/2018, có đầy đủ giấy tờ do các cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp. Qua quá trình phát triển, đến nay công ty quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống phân phối khắp cả nước. Đơn vị còn thành lập Quỹ hỗ trợ cộng đồng Ayofa Charity để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội như: thăm hỏi động viên những hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi... Nhiều tháng qua, công ty liên tục thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhiều địa phương.

Nhóm thiện nguyện khu vực tỉnh Bắc Giang trao quà và 4,2 triệu tiền mặt cho anh Trương Văn Chân ở thôn Sơn Đình 1, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam.

