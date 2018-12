Lưu ý khi lựa chọn dung dịch vệ sinh mũi

Việc chăm sóc, vệ sinh mũi rất quan trọng để tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, nhất là khi mức độ ô nhiễm môi trường ngày một tăng cao như hiện nay. Các thành phố lớn như TP HCM đang đối diện với vấn đề tăng dân số, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Theo của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM), ô nhiễm không khí xảy ra do hoạt động giao thông, khói xả từ các hoạt động công nghiệp và từ sinh hoạt hàng ngày như xây dựng... Con người phơi nhiễm bụi, không khí ô nhiễm dễ bị suy giảm mạn tính chức năng hô hấp và dẫn đến các hậu quả hô hấp khác như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhiễm trùng hô hấp... Dự phòng, làm sạch và loại bỏ các tác nhân gây bệnh ở vị trí sâu nhất của khoang mũi là một trong biện pháp làm thông thoáng đường hô hấp, cải thiện các chức năng và giảm thiểu các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tuy vậy, việc lựa chọn sản phẩm vệ sinh mũi vẫn còn nhiều khó khăn, đến từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Cần tìm hiểu kỹ thành phần sản phẩm

Không chỉ tại các nhà thuốc tây mà tại cửa hàng tạp hóa, người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều loại dung dịch vệ sinh mũi, từ hàng Việt Nam đến loại ngoại nhập với lời cam đoan: "Đảm bảo sản phẩm tốt, sử dụng hiệu quả". Nhằm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, các trang mạng điện tử cũng đầy rẫy mẫu quảng cáo sản phẩm vệ sinh mũi.

Chủng loại phong phú và đa dạng, quảng cáo xuôi tai, nhưng chất lượng thật sự của các loại dung dịch vệ sinh mũi này đến đâu rất khó xác định, kể cả đối với những người hiểu rõ về dược mỹ phẩm. Từ đó khiến người tiêu dùng khó khăn khi tìm kiếm sản phẩm chất lượng cho gia đình, đặc biệt là dành cho trẻ nhỏ.

Trong thời gian gần đây, nhiều thương hiệu đã bị "lật tẩy" khi cố tình lập lờ, ghi sai thành phần hoặc bất cẩn trong việc ghi nhãn. Chẳng hạn như sai lệch quá lớn trong hướng dẫn liều lượng pha chế sản phẩm chất điện giải oresol. Việc hướng dẫn sử dụng sai liều lượng pha chế có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng hay lỗi đánh máy trên nhãn mác với nhiều công dụng vượt trội nhưng thành phần chỉ là muối biển pha với nước tinh khiết. Thậm chí, nhà sản xuất còn cố tình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi ghi những thành phần sản phẩm tương tự như thành phần thuốc điều trị.

Sản phẩm được quảng cáo với nhiều công dụng khá "khủng" trong khi một chai rửa mũi 75ml gồm có muối natri clorid dược dụng là 0,72g và 79,28g nước tinh khiết. Thành phần của sản phẩm in trên bao bì có liệt kê hàng loạt các nguyên tố vi lượng từ nước biển như Cu, Zn, Mn, Mg, Se, I, Al... nhưng trong kết quả kiểm nghiệm sản phẩm lại chẳng thấy những thành phần vi lượng này.

Điều này không chỉ khiến những ai đã mua và sử dụng bất bình, lo ngại mà còn làm cho người tiêu dùng khó khăn hơn trong việc chọn sản phẩm vệ sinh đường hô hấp để sử dụng hàng ngày.

Lưu ý hàng tự sản xuất

Vốn dĩ, trên thị trường hiện đang lưu hành rất nhiều sản phẩm vệ sinh mũi với nhiều tác dụng đặc hiệu khác nhau. Thế nhưng, đa số phụ huynh có tâm lý chuộng hàng ngoại, xách tay.

Một thị trường khác, đang nở rộ hiện nay là các sản phẩm tự sản xuất và tự bán. Theo các chuyên gia y tế, việc tự sản xuất các sản phẩm vệ sinh, đặc biệt là vệ sinh mũi họng như nước muối sẽ không đảm bảo an toàn, cũng như khó đạt được những hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu không xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, công thức sản phẩm cần được nghiên cứu và điều chế một cách chuẩn xác về nồng độ dung dịch. Quy trình sản xuất không được thực hiện trong một môi trường vô trùng, cũng như đạt các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh.

Điều đáng tiếc là trong quy trình tự sản xuất các dung dịch vệ sinh mũi họng, việc chiết qua, sớt lại từ chai này sang lọ khác thường xuyên xảy ra, rất mất vệ sinh, và có thể làm sản phẩm lây lan nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh.

Do đó để lựa chọn một sản phẩm vệ sinh mũi chất lượng cho gia đình, đòi hỏi người mua hàng phải thật tỉnh táo, tìm hiểu, cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Điều cần nhớ khi chọn dung dịch vệ sinh mũi

Sử dụng nước muối sinh lý là biện pháp truyền thống được nhiều người sử dụng, tuy nhiên, không thể nhỏ hoặc xịt mỗi ngày. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, dùng nước muối rửa mũi với mục đích là làm loãng, rửa trôi nhầy nhớt nhiều ở vùng mũi họng chỉ có ích trong một giai đoạn nào đó, trong một thời gian ngắn nào đó của bệnh. Lạm dụng nước muối rửa mũi trong thời gian quá dài có thể gây khô rát, mất cân bằng độ ẩm tự nhiên của niêm mạc mũi càng tăng nguy cơ viêm nhiễm, gây tổn thương nhiều hơn.

Khi lựa chọn sản phẩm vệ sinh mũi hằng ngày, người dùng nên cẩn trọng, chỉ nên sử dụng những thương hiệu được sản xuất bởi các công ty dược uy tín với nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và công nghệ sản xuất đạt chuẩn. Tuyệt đối không nên sử dụng các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, tránh "tiền mất tật mang".

Để đảm bảo sức khỏe, người dùng có thể chọn các sản phẩm vệ sinh mũi chứa thành phần chính là nước biển sâu. Nước biển sâu chứa nhiều khoáng chất và các nguyên tố vi lượng (đặc biệt là đồng và kẽm) từ nguồn nước biển tự nhiên ở độ sâu từ 400-700m, có tính sát khuẩn, kháng viêm cao, giúp săn se niêm mạc, phục hồi niêm mạc suy yếu, từ đó ngăn ngừa sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang... cũng như nhiều bệnh lý lây lan qua đường hô hấp thường gặp khác. Nhiều chuyên gia tai mũi họng đánh giá, nước biển sâu là loại nước biển vệ sinh mũi tốt và được khuyên dùng mỗi ngày.

