Laser Pico đặc trị nám, xóa xăm khó hiệu quả, không đau

Laser Pico giây là công nghệ có tính cách mạng trong điều trị xóa xăm và trị liệu da thẩm mỹ hiện nay. Laser PicoWay sở hữu bước sóng kép cùng công nghệ Pico giây đã được chứng minh là hiệu quả và an toàn trong các công nghệ Laser Pico cho việc loại bỏ các màu xăm cũng như nhiều loại tổn thương sắc tố da khác nhau.

Theo Arielle NB Kauvar, giáo sư lâm sàng về da liễu, Đại học Y khoa New York, Giám đốc trung tâm Laser & Skin Care, New York, những người đã thực hiện phương pháp điều trị trước đó với công nghệ laser thế hệ cũ đã rất ngạc nhiên trước cách loại bỏ nhanh chóng hình xăm và phục hồi sau khi điều trị với PicoWay. Khách hàng không có sự khó chịu nào trong khi điều trị.

Máy laser Pico Way mới.

Khác với một số thiết bị laser pico giây trên thị trường, Pico Way sử dụng bước sóng kép 1064 và 532nm trên cùng một hệ thống, có thể điều trị hiệu quả trên một phổ rộng hơn về màu sắc của hình xăm, sắc tố và trên mọi loại da. Ngoài ra, công nghệ đạt công suất đỉnh lên đến 0.9 Gigawatts và độ rộng xung ngắn 450 ps (Pico giây). PicoWay có công suất đỉnh cao và độ rộng xung ngắn (một phần nghìn tỷ giây), ngắn hơn so với xung nano giây 100 lần, tạo cơ chế tác động quang âm mạnh mẽ (photo-acoustic), phá vỡ các mô đích là mực xăm hoặc melanin thành các hạt siêu nhỏ để hệ thống đại thực bào dễ dàng thu dọn và loại bỏ ra khỏi cơ thể nhanh chóng, giúp giảm đáng kể thời gian và số lần điều trị.

Tina Alster - giáo sư lâm sàng về da liễu Bệnh viện Đại học Georgetown, Viện nghiên cứu laser thẩm mỹ Washington cho biết công nghệ PicoWay với xung siêu ngắn sử dụng ít năng lượng hơn nhưng cho kết quả lâm sàng nhanh hơn các laser truyền thống. Bước sóng Nd:YAG 1064nm có thể điều trị an toàn trên một dải rộng các loại da và với việc giảm năng lượng điều trị cũng làm giảm các tổn thương cho da. Ông cũng cho rằng Picoway sẽ tạo nên nhiều thay đổi trong mảng điều trị sắc tố da và xóa xăm.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Anh Tú - Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú TP HCM chia sẻ: "Tôi dùng thế hệ laser với bước sóng 1064nm đã 13 năm nay. Tôi rất thích bước sóng này vì nó rất phù hợp cho da người Việt Nam. PicoWay cũng với bước sóng này, nhưng phát xung pico giây, thay vì xung nano giây của các máy trước, đã tạo ra được công suất đỉnh rất cao nên việc điều trị mạnh mẽ và hiệu quả hơn trước, đặc biệt với các điều trị xóa xăm cho da người Việt Nam. Laser PicoWay hiệu quả, hiện đại mang đến nhiều ưu điểm cho khách hàng hơn".

Làn da trước và sau khi điều trị laser.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hữu Nghị - Chủ nhiệm khoa Laser thực nghiệm Viện 108 cho biết: "Công nghệ laser pico giây là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong xóa xăm không để lại sẹo. Sau một thời gian sử dụng công nghệ PicoWay, tôi thấy hiệu quả xóa xăm rất cao, kể cả những xăm khó xóa khi dùng Laser Q-Switched Nd-YAG. Vì thế, thời gian điều trị bằng PicoWay nhanh và rút ngắn hơn 3-4 lần so với thông thường. Đây là một sự khác biệt, một bước tiến lớn của y học trong việc xóa xăm hiện nay".

Làn da trước và sau khi điều trị laser.

PicoWay được FDA- Mỹ, CE Châu Âu chứng nhận tính an toàn và hiệu quả. Khách hàng tiết kiệm thời gian điều trị nhờ số lần giảm chỉ bằng một nửa so với trước đây, ít khó chịu hơn và không cần nghỉ dưỡng. Sau một thời gian công nghệ PicoWay được chuyển giao tại Việt Nam, hàng trăm khách đã được điều trị đạt hiệu quả cao. Thời gian lành thương và nghỉ dưỡng ngắn hơn các thiết bị khác. Kết quả lâm sàng được các bác sĩ đánh giá cao. Công nghệ PicoWay được tạp chí Medical Insight, The Aesthetic Guide Mỹ lựa chọn là công nghệ Laser Pico tốt nhất trong hệ thống giải thưởng The Aesthetic Industry Awards 2015.

