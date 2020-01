Đôi mắt hai mí trẻ trung đón Tết nhờ công nghệ 4D Angle Eyes

Công nghệ cắt mí 4D Angle Eyes không chỉ tạo mắt hai mí mà còn xử lý tình trạng da dư, mỡ thừa giúp đôi mắt trông to tròn hơn.

Tại phòng khám thẩm mỹ Latin, cắt mí 4D Angle Eyes là phương pháp tạo hình mắt hai mí được nhiều chị em lựa chọn để cải thiện tình trạng mắt sụp mí, một mí...

Trẻ hoá đôi mắt

Cắt mí 4D Angel Eyes khắc phục tình trạng mắt một mí, mí lót, mí không đều, mắt lệch to nhỏ, da chùng, bọng mỡ thừa... Điểm khác biệt của phương pháp này là ngoài tạo mắt hai mí, xử lý da dư thừa, bác sĩ còn kết hợp bóc tách lẫy mỡ, đính cơ nâng mi hai lớp và tiến hành điều chỉnh cơ, mở rộng khóe mắt.

Khách hàng sở hữu đôi mắt tươi tắn sau cắt mí.

Tiểu phẫu đơn giản, ít xâm lấn

Cắt mí 4D Angle Eyes là một ca tiểu phẫu nhỏ, giúp bạn sở hữu đường mí rõ rệt. Bác sĩ sẽ tiến hành cắt mí theo đường lằn mi và khâu lại bằng mối chỉ mảnh một cách khéo léo để đường mí không để lại sẹo hay dấu vết thẩm mỹ. Đại diện Latin cho biết, phương pháp này hạn chế xâm lấn, không gây thương tổn đến thị giác hay những vùng xung quanh mắt.

Hình ảnh khách hàng sau hai năm cắt mí 4D Angle Eyes tại phòng khám thẩm mỹ Latin.

Hồi phục nhanh

Cắt mí mắt 4D Angle Eyes được thực hiện trong khoảng 30 phút. Khách hàng có thể ra về trong ngày sau khi tiểu phẫu mà không cần nghỉ dưỡng thêm và không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Một số trường hợp do cơ địa, mà khách hàng sẽ thấy tình trạng mắt sưng trong 1 - 2 ngày.

"Đây là hiện tượng bình thường, chỉ cần tuân thủ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ về chăm sóc hậu phẫu và kiêng ăn một số thực phẩm như thịt gà, thịt bò, rau muống, nếp... mắt sẽ hết sưng và không để lại sẹo xấu", bác sĩ của viện thẩm mỹ Latin chia sẻ.

Lưu ý khi thực hiện cắt mí 4D Angle Eyes

Tuy cắt mí là tiểu phẫu khá đơn giản, nhưng để có được đôi mắt hai mí đẹp đòi hỏi chuyên môn cao của bác sĩ, xác định đúng tình trạng trước khi tiến hành tạo nếp mí, nhằm tránh các biến chứng như hai mí không đều, mắt bị trợn do áp dụng sai kỹ thuật hoặc tay nghề non kém... Do đó, khi có ý định cắt mí, bạn nên tìm hiểu kỹ thuật cũng như chọn địa chỉ chất lượng uy tín để thực hiện.

Khách hàng tư vấn làm đẹp tại phòng khám thẩm mỹ Latin.

Cắt mí 4D Angle Eyes tại phòng khám thẩm mỹ Latin tuân thủ quy trình thực hiện của Bộ Y tế với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn và tay nghề.

