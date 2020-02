Curcumin trong nghệ vàng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Hợp chất góp phần ức chế sự phát triển của vi khuẩn Hp, hỗ trợ tăng lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, tăng sức đề kháng...

Curcurmin là hợp chất tìm thấy nhiều trong củ nghệ vàng. Từ lâu, người dân sử dụng nghệ như một vị thuốc quý trong các bài thuốc dân gian với tác dụng phòng, chữa bệnh.

Hợp chất có tác dụng góp phần ức chế, kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn Hp, làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ tăng lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc. Do đó, người bị viêm loét dạ dày, trào ngược sử dụng curcumin sẽ giúp hỗ trợ lành nhanh vết loét, giảm đáng kể các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, chướng bụng, đau tức... Curcumin còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng.

Từ lâu, nghệ vàng được người dân sử dụng trong làm đẹp, chữa đau dạ dày.

Curcumin cũng góp phần ức chế nhiễm trùng do virus cúm gây ra thông qua điều hòa giảm cytokine. Nhiều nghiên cứu cho thấy, bổ sung curcumin sẽ làm tăng đáng kể nồng độ IgG và IgM trong huyết thanh, giúp tăng cường chức năng miễn dịch.

Trong một nghiên cứu khoa học về khả năng chống nhiễm trùng của curcumin đăng trên Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Mỹ, các nhà khoa học Đức chỉ ra rằng curcumin chống lại hoạt động của rất nhiều virus khác nhau xâm nhập vào cơ thể như: virus viêm gan, virus cúm, arbovirus...

Ngoài ra, curcumin còn có tác dụng chống oxy hóa, làm chậm hoặc ngăn chặn quá trình oxy hóa, tổn thương do các gốc tự do gây ra. Cơ thể thường sản sinh ra các gốc tự do nhiều hơn khi gặp các yếu tố như môi trường ô nhiễm, khói bụi, virus, vi khuẩn,...

Hiện, tại Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, dịch viêm phổi cấp vẫn diễn biến phức tạp. Giới chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa dịch bệnh, người dân cần chủ động tăng cường miễn dịch, rửa tay đúng cách bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người...

Lê Nguyễn