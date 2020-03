Công nghệ hỗ trợ chữa vết thương cho người bệnh trĩ

Các nhà khoa học Cộng hòa Séc nghiên cứu thành công công nghệ Hema-Has hỗ trợ điều trị vết thương hở, ngăn ngừa nhiễm khuẩn, hỗ trợ chống viêm.

Các nhà khoa học của Viện hàn hâm khoa học Cộng hòa Séc mất 30 năm để tìm ra công nghệ sản xuất viên đặt hậu môn tạo màng sinh học, hơn 10 năm để tạo ra sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng.

Hema là tên viết tắt của polymer 2-hydroxyethyl methacrylate - thành phần chính của kính áp tròng, một trong những phát minh nổi tiếng của Cộng hòa Séc vào thế kỷ 20 trong lĩnh vực y khoa. Hema có đặc tính tương thích sinh học tốt, cấy ghép trong tổn thương cột sống hoặc làn da. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng polymer hema trên các vết thương hở ngoài da thì chỉ có tác dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn.

Các nhà khoa học nghiên cứu, cho ra đời sản phẩm Healit.

Trong khi đó, tại các tổn thương, các gốc oxy hóa (ROS) sản sinh nhanh. Chúng kích hoạt các đáp ứng viêm nối tiếp làm trì hoãn quá trình liền thương. Tiến sĩ Jiri Labsky - Phân viện Hóa cao phân tử, Viện Hàn lâm khoa học Séc cùng cộng sự phát minh Hema-Has cải tiến từ polymer Hema trong kính áp tròng vào năm 1990. Ông kết hợp polymer Hema với cấu trúc amin tạo ra phân tử co-polymer có khả năng "bẫy" các gốc oxy hóa ROS tại tổn thương.

Khi các gốc oxy hóa được kiểm soát, quá trình tạo mạch, sửa chữa tổn thương, diệt khuẩn, các yếu tố ngoại lai sẽ cùng cộng hưởng giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh hơn. Hema-has trở thành một bước ngoặt mới trong điều trị vết thương hở nhờ tác dụng góp phần ngăn ngừa nhiễm khuẩn, bắt giữ gốc tự do, hỗ trợ chống viêm tại chỗ tổn thương.

Công trình nghiên cứu Hema-Has đã chuyển giao cho nhà sản xuất VH Pharma với 11 năm xây dựng, phát triển. Tại VH Pharma, tất cả quy trình công nghệ đều tuân theo quy định thực hành sản xuất tốt GMP, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2016 và ISO 13485 : 2016 - tiêu chuẩn quan trọng về quản lý chất lượng tại châu Âu.

Hậu môn là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn, vết thương xuất hiện tại đây dễ nhiễm trùng, lâu lành. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học của VH Pharma đã kết hợp Hema-Has với tá dược Witepsol để tạo dạng viên đặt. Sản phẩm với tên gọi Healit Rectan.

Bệnh trĩ xuất hiện do tĩnh mạch vùng hậu môn, trực tràng bị căng giãn, sưng phồng, giảm khả năng đàn hồi. Tuy nhiên, các đám rối tĩnh mạch này thường xuyên chịu ảnh hưởng do hoạt động của cơ thắt hậu môn. Khi đi đại tiện, áp lực mạnh khiến cho các tĩnh mạch này bị vỡ gây chảy máu. Triệu chứng đau rát ở bệnh nhân trĩ là do sự cọ xát của các búi trĩ khi hậu môn co thắt, búi trĩ bị tổn thương, tiếp xúc với dịch tiêu hóa, gây chênh lệch độ PH.

Nghiên cứu lâm sàng về tác dụng của Healit tại Séc và Việt Nam. Nguồn: VH Pharma

Các triệu chứng đau rát, chảy máu, thậm chí là tiết dịch ở vùng hậu môn của bệnh nhân trĩ là do kích ứng, tổn thương niêm mạc, mạch máu. Vì thế, khi sử dụng viên đặt hậu môn Healit Rectan, co-polymer Hema-has tạo thành lớp màng sinh học, góp phần ngăn vết thương tiếp xúc với các dịch tiêu hóa, giúp ổn định pH, mang lại tác dụng giảm đau, cầm máu, chống nhiễm khuẩn. Sản phẩm cũng hỗ trợ giảm viêm, giảm sưng, phù nề, thúc đẩy vết thương nhanh lành.

Ngoài ra, tá dược Witepsol còn có tác dụng nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón, một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh trĩ. Hema-has có cấu trúc phân tử lớn, không hấp thu vào máu.

Hiệu quả với bệnh nhân trĩ cấp và các tổn thương khác vùng hậu môn của Healit Rectan đã được chứng minh qua các nghiên cứu lâm sàng cả ở Cộng hòa Séc và Việt Nam.

