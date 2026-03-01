Viêm mê đạo tai là tình trạng viêm tai trong, thường chỉ ảnh hưởng một bên, gây chóng mặt quay cuồng và có thể kèm giảm thính lực.

Khởi phát đột ngột với chóng mặt dữ dội, có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày. Sau giai đoạn cấp, người bệnh còn cảm giác mất thăng bằng. Triệu chứng đi kèm gồm:

Nguyên nhân

Nguyên nhân thường gặp nhất là virus đường hô hấp, ngoài ra có thể do viêm tai giữa, ít gặp hơn là viêm màng não hoặc chấn thương đầu.

Người cao tuổi dễ bị ảnh hưởng nặng hơn do hệ thống thăng bằng suy giảm và bệnh lý nền kèm theo.