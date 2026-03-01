Viêm mê đạo tai là tình trạng viêm tai trong, thường chỉ ảnh hưởng một bên, gây chóng mặt quay cuồng và có thể kèm giảm thính lực.
Triệu chứng
Khởi phát đột ngột với chóng mặt dữ dội, có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày. Sau giai đoạn cấp, người bệnh còn cảm giác mất thăng bằng. Triệu chứng đi kèm gồm:
- Rung giật nhãn cầu
- Buồn nôn, nôn
- Ù tai
- Giảm thính lực một bên
Nguyên nhân
Nguyên nhân thường gặp nhất là virus đường hô hấp, ngoài ra có thể do viêm tai giữa, ít gặp hơn là viêm màng não hoặc chấn thương đầu.
Người cao tuổi dễ bị ảnh hưởng nặng hơn do hệ thống thăng bằng suy giảm và bệnh lý nền kèm theo.
Phân loại bệnh
Viêm mê đạo tai do virus (phổ biến nhất) thường liên quan cảm cúm, ít gây mất thính lực và đa số hồi phục hoàn toàn.
Viêm mê đạo tai do vi khuẩn (ít gặp nhưng nặng) có thể phá hủy cấu trúc tai trong, để lại giảm thính lực vĩnh viễn.
Chẩn đoán
Dựa vào triệu chứng lâm sàng và khám thần kinh - tai mũi họng. Không có xét nghiệm đặc hiệu xác định bệnh; bác sĩ có thể chỉ định CT, MRI, đo thính lực hoặc các test tiền đình để loại trừ nguyên nhân khác gây chóng mặt.
Tiên lượng và thời gian bệnh
Viêm mê đạo tai do virus thường cải thiện rõ trong một tuần, hồi phục hoàn toàn sau 2-3 tháng. Người lớn tuổi có thể hồi phục chậm hơn.
Thể vi khuẩn có tiên lượng dè dặt hơn, nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn.
Điều trị
Viêm do virus:
- Nghỉ ngơi, bù nước
- Thuốc chống chóng mặt, chống nôn dùng ngắn hạn
- Tập phục hồi chức năng tiền đình sớm để cải thiện thăng bằng
Viêm do vi khuẩn:
- Kháng sinh mạnh (thường đường tĩnh mạch)
- Điều trị triệu chứng
- Đánh giá thính lực sau hồi phục, cân nhắc cấy ốc tai nếu cần
Biến chứng
- Mất nước do nôn nhiều
- Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV) sau nhiễm virus
- Chóng mặt mạn tính dai dẳng
Phòng ngừa
Giữ vệ sinh tay, phòng tránh cảm cúm và tiêm chủng đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.
Bảo Bảo (Theo Everyday Health)
Các bài viết của VnExpress có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.