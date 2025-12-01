Viêm kẽ da là tình trạng viêm ở các nếp gấp như nách, cổ, dưới ngực hay kẽ tay chân, gây đỏ rát và đôi khi xuất hiện mụn nước.

Triệu chứng Phát ban đỏ hoặc nâu đỏ bên trong các nếp gấp da

Ngứa, rát, đau hoặc tê

Da đóng vảy, bong tróc

Vết loét hở và nứt nẻ trên da có thể chảy máu

Chảy dịch hoặc rỉ mủ từ vết phát ban

Mùi hôi

Đặc điểm Phát ban viêm kẽ da thường xuất hiện ở những nơi có gấp da, cọ xát vào nhau như: Nếp gấp cổ

Nách

Dưới các nếp gấp bụng

Ngực

Bẹn

Giữa hai mông

Giữa các ngón chân Nếu vết phát ban bị nhiễm trùng, da có thể chuyển sang màu đỏ và hình thành các nốt sần chứa mủ hoặc dịch. Nhiễm trùng có thể trở nên nghiêm trọng nếu không điều trị.

Nguyên nhân Viêm kẽ da thường do nhiệt và độ ẩm quá mức ở những vùng da cọ xát vào nhau. Điều này là do những vùng này thường có độ ẩm cao từ mồ hôi, khiến da dính lại với nhau ở các nếp gấp như nách, bụng, mông, giữa các ngón chân và dưới ngực. Ma sát gây kích ứng, làm tổn thương da, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm, vi khuẩn và các mầm bệnh khác xâm nhập, sinh sôi, gây nhiễm trùng. Hệ thống miễn dịch phản ứng với nhiễm trùng bằng cách tạo ra phản ứng viêm, gây ra phát ban viêm kẽ da.

Nhóm nguy cơ Béo phì

Mắc tiểu đường type 2

Hệ thống miễn dịch yếu do bệnh lý hoặc do dùng thuốc

Tiểu không tự chủ Trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc viêm kẽ da cao hơn vì kết cấu da mỏng manh hơn, nhất là ở vùng da xung quanh bộ phận sinh dục. Vùng này dễ ẩm ướt do đóng bỉm lâu.

Đường lây nhiễm Phát ban viêm kẽ da không lây và cũng không lan từ bộ phận này sang bộ phận khác trên cơ thể.

Chẩn đoán Nếu người bị viêm kẽ da do nhiễm trùng, bác sĩ có thể lấy mẫu da hoặc sinh thiết để kiểm tra dưới kính hiển vi, xác định loại vi khuẩn hoặc nấm gây bệnh. Thiết bị phát tia UV có thể được dùng để tìm một số loại nấm nhất định.

Điều trị Viêm kẽ da không nhiễm trùng: Giữ cho da khô ráo: Tắm hoặc lau người hàng ngày, sau đó, lau khô da bằng khăn mềm, sạch, có thể thoa chất khử mùi nhẹ, phấn rôm lên vùng bị viêm.

Tạo lớp bảo vệ da: Sử dụng kem hoặc thuốc mỡ có chứa oxit kẽm hoặc vaseline. Bạn cũng có thể đặt một miếng bông hoặc gạc lên vùng da bị ảnh hưởng để ngăn ngừa ma sát.

Chống vi trùng: Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thoa kem chống nấm hoặc kháng khuẩn tại chỗ để ngăn ngừa nấm và vi khuẩn phát triển. Viêm kẽ da nhiễm trùng: Thuốc mỡ kháng sinh không cần kê đơn điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhẹ. Thuốc kháng sinh đường uống theo toa (nếu nhiễm trùng không cải thiện với các loại thuốc bôi ngoài da) có thể giúp ích.

Kem chống nấm điều trị nhiễm trùng nấm.

Phòng ngừa Một số yếu tố làm tăng nguy cơ viêm kẽ da gồm béo phì, tiểu đường và tiểu không tự chủ. Dưới đây là một số bước cần thực hiện để giảm nguy cơ mắc phải tình trạng da này. Giảm cân nếu thừa cân hoặc béo phì

Tắm hoặc gội đầu mỗi ngày, đặc biệt là sau khi đổ mồ hôi. Sau đó lau khô da, đặc biệt là ở những nơi dễ bị ẩm, như nách, háng và dưới ngực.

Giữ cho da luôn mát mẻ, khô ráo bằng chất khử mùi, phấn rôm.

Mặc quần áo rộng rãi, nhẹ nhàng bằng chất liệu thoáng khí hoặc thấm hút mồ hôi như cotton hoặc tre.

Chọn áo ngực có độ nâng đỡ tốt.

Nếu mắc chứng đổ mồ hôi quá nhiều (tăng tiết mồ hôi), hãy đi khám để điều trị.

Sử dụng kem bảo vệ da nếu bị són tiểu.

Biến chứng Việc điều trị viêm kẽ da, đặc biệt khi nhiễm trùng, cần thực hiện kịp thời để tránh tiến triển thành viêm mô tế bào hoặc nhiễm trùng huyết. Bảo Bảo (Theo Everyday Health)