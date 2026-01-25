Viêm giác mạc là tình trạng viêm ở lớp màng trong suốt phía trước mắt, thường liên quan đến chấn thương hoặc nhiễm trùng.

Triệu chứng Dấu hiệu sớm của viêm giác mạc thường là đau mắt và đỏ mắt. Người bệnh có cảm giác rát, cộm, như có dị vật trong mắt; mắt nhạy cảm với ánh sáng, chói khi nhìn nơi có ánh sáng mạnh, thậm chí khó hoặc không thể mở mắt. Viêm giác mạc còn có thể gây nhìn mờ, chảy nhiều nước mắt, xuất hiện dịch tiết, sưng mi hoặc sưng vùng quanh mắt.

Nguyên nhân Có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm giác mạc: Chấn thương Giác mạc có thể bị tổn thương do chấn thương như bị chọc vào mắt, trầy xước bởi móng tay hoặc do đeo kính áp tròng quá lâu, kính không phù hợp. Những tổn thương này không chỉ gây viêm mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm xâm nhập, dẫn đến nhiễm trùng giác mạc. Nhiễm virus Thường gặp nhất là virus herpes simplex, virus thủy đậu hoặc virus gây cảm lạnh thông thường. Người đang mắc bệnh cần tránh chạm tay vào mắt và giữ vệ sinh tay sạch sẽ. Nhiễm vi khuẩn Nhiễm vi khuẩn giác mạc tuy ít gặp nhưng có thể xảy ra, nhất là ở người đeo kính áp tròng không đúng cách. Nguy cơ tăng lên khi sử dụng kính áp tròng đeo dài ngày, vệ sinh kính hoặc hộp đựng không đảm bảo, dùng dung dịch ngâm kính hay thuốc nhỏ mắt bị nhiễm bẩn hoặc sau phẫu thuật mắt. Ký sinh trùng Acanthamoeba là một vi sinh vật có mặt trong môi trường như không khí, đất và các nguồn nước, kể cả nước máy. Phần lớn chúng vô hại, nhưng trong một số trường hợp có thể gây nhiễm trùng mắt, đặc biệt ở người đeo kính áp tròng. Nhiễm trùng do Acanthamoeba tuy ít gặp nhưng rất khó điều trị. Nấm Nhiễm nấm ở mắt cũng ít gặp, thường xảy ra sau khi mắt trầy xước bởi cành cây, do kính áp tròng bị nhiễm bẩn, sau phẫu thuật mắt. Nguyên nhân khác Thiếu vitamin A, một số bệnh lý liên quan đến rối loạn hệ miễn dịch hoặc các bệnh gây khô mắt nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến viêm giác mạc.

Chẩn đoán Bác sĩ sẽ dùng thiết bị chuyên dụng kiểm tra để tìm dấu hiệu tổn thương giác mạc. Một số trường hợp có thể cần lấy mẫu dưới mí mắt để xét nghiệm tìm tác nhân gây nhiễm trùng. Người bệnh không nên đeo kính áp tròng cho đến khi xác định được nguyên nhân vấn đề ở mắt.

Điều trị Nếu viêm giác mạc do chấn thương thường tự cải thiện khi mắt lành lại. Bác sĩ có thể kê thuốc mỡ kháng sinh để giảm triệu chứng và phòng ngừa nhiễm trùng. Các trường hợp nhiễm trùng được điều trị bằng thuốc nhỏ mắt theo toa, đôi khi cần dùng thêm kháng sinh hoặc thuốc kháng virus. Viêm giác mạc thường dễ điều trị và hồi phục nhanh. Tuy nhiên, nếu nhiễm trùng lan sâu hơn bề mặt giác mạc, có thể để lại sẹo, gây suy giảm thị lực hoặc thậm chí mù lòa.

Phòng ngừa Khi mắc bệnh, hãy rửa tay thường xuyên và hạn chế chạm tay vào mắt. Nếu bạn đeo kính áp tròng thì nên sử dụng đúng cách. Không ngủ khi đang đeo kính áp tròng dùng ban ngày.

Không bơi hoặc tắm khi đang đeo kính áp tròng.

Rửa tay trước khi chạm vào kính hoặc mắt.

Luôn dùng dung dịch mới để làm sạch và bảo quản kính.

Rửa hộp đựng kính bằng dung dịch chuyên dụng và lau khô bằng giấy sạch.

Không bao giờ ngâm kính trong nước máy.

Thay kính và hộp đựng kính định kỳ.