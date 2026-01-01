Viêm cổ tử cung là tình trạng viêm ở phần thấp nhất của tử cung, có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, kích ứng hóa học hoặc vật lý, dị ứng.

Nguyên nhân

Các trường hợp viêm nặng thường do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) có thể gây viêm cổ tử cung bao gồm lậu, chlamydia, herpes sinh dục...

Nhiều trường hợp viêm cổ tử cung không phát hiện nhiễm trùng, nguyên nhân có thể gồm: