Viêm cổ tử cung là tình trạng viêm ở phần thấp nhất của tử cung, có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, kích ứng hóa học hoặc vật lý, dị ứng.
Nguyên nhân
Các trường hợp viêm nặng thường do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) có thể gây viêm cổ tử cung bao gồm lậu, chlamydia, herpes sinh dục...
Nhiều trường hợp viêm cổ tử cung không phát hiện nhiễm trùng, nguyên nhân có thể gồm:
- Dị ứng với hóa chất trong thuốc diệt tinh trùng, dung dịch thụt rửa âm đạo hoặc bao cao su.
- Kích ứng hoặc tổn thương do vòng nâng âm đạo hoặc các dụng cụ tránh thai như màng chắn âm đạo.
- Mất cân bằng vi khuẩn âm đạo (viêm âm đạo do vi khuẩn)
- Rối loạn nội tiết tố, khi estrogen thấp hoặc progesterone cao, làm ảnh hưởng đến sức khỏe mô cổ tử cung.
- Ung thư hoặc điều trị ung thư (ít gặp), chẳng hạn xạ trị gây ra những thay đổi ở cổ tử cung.
Nguy cơ
- Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su
- Có nhiều bạn tình trong thời gian ngắn
- Từng bị viêm cổ tử cung trước đó
Triệu chứng
- Khí hư âm đạo màu xám hoặc vàng nhạt
- Chảy máu âm đạo bất thường, như ra máu sau quan hệ hoặc giữa các kỳ kinh
- Đau khi quan hệ tình dục
- Tiểu buốt, tiểu khó hoặc tiểu nhiều lần
- Đau vùng chậu, đau bụng hoặc sốt (ít gặp)
Chẩn đoán
Khám phụ khoa để quan sát cổ tử cung hoặc lấy mẫu dịch cổ tử cung để đánh giá tình trạng viêm, chảy máu và nhiễm trùng. Bác sĩ cũng có thể hỏi về tiền sử quan hệ tình dục, bao gồm số lượng bạn tình, quan hệ không sử dụng bao cao su, biện pháp tránh thai đang dùng...
Điều trị
- Kháng sinh
- Thuốc kháng nấm
- Thuốc kháng virus
Điều trị đặc biệt quan trọng với người nhiễm HIV, vì viêm cổ tử cung có thể làm tăng lượng virus thải ra từ cổ tử cung, tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Phòng ngừa
- Luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ.
- Hạn chế số lượng bạn tình.
- Tránh quan hệ với người có tổn thương sinh dục hoặc dịch tiết bất thường.
- Không sử dụng sản phẩm vệ sinh phụ nữ gây kích ứng âm đạo và cổ tử cung.
- Nếu mắc đái tháo đường, hãy kiểm soát tốt đường huyết.
Bảo Bảo (Theo WebMD)
