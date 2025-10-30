Thoát vị hoành xảy ra khi phần trên của dạ dày trượt lên lồng ngực qua một lỗ nhỏ trên cơ hoành gọi là khe hoành, cơ ngăn cách bụng với ngực.

Định nghĩa Tình trạng này còn gọi là thoát vị khe hoành, xảy ra tại điểm nối giữa dạ dày và thực quản, một khu vực được gọi là điểm nối dạ dày thực quản (GE). Đây là phần cuối của thực quản thường đi qua một lỗ hổng trên cơ hoành.

Triệu chứng Nhiều trường hợp thoát vị hoành không gây ra triệu chứng và không cần điều trị. Nhưng nếu thoát vị khe thực quản gây ra tình trạng trào ngược axit và các chất khác trong dạ dày lên thực quản, người mắc có thể gặp các triệu chứng sau: Ợ nóng

Vị chua hoặc axit trong miệng hoặc cổ họng

Trào ngược thức ăn hoặc đồ uống vào miệng

Cảm giác đầy bụng

Thường xuyên ợ hơi

Đau ngực hoặc đau bụng

Khó nuốt

Khó thở

Nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen

Nguyên nhân Thông thường, thực quản đi vào dạ dày thông qua khe hở ở trong cơ hoành, thoát vị khe hoành xảy ra khi những mô cơ xung quanh khe hở này trở nên suy yếu. Nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng suy yếu cơ hoành không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng các yếu tố có liên quan như thay đổi liên quan đến tuổi tác ở cơ hoành, chấn thương hoặc phẫu thuật, có lỗ thông trên cơ hoành bẩm sinh.

Phân loại Có hai loại thoát vị hoành chính: Thoát vị trượt: Đây là tình trạng một phần dạ dày đôi khi trượt lên trên lồng ngực qua lỗ thông thực quản. Phần lớn các trường hợp thoát vị hoành là loại trượt.

Thoát vị cạnh thực quản: Đây là tình trạng một phần dạ dày đẩy qua lỗ thông cơ hoành bên cạnh thực quản, khiến cả thực quản và một phần dạ dày bị ép lại với nhau trong khe thực quản. Loại này thường ít gặp nhưng thường nghiêm trọng hơn thoát vị trượt.

Chẩn đoán Các xét nghiệm này có thể bao gồm: Nuốt bari: Chụp X-quang sau khi uống một chất lỏng màu trắng đục có chứa bari cho phép bác sĩ quan sát đường viền của đường tiêu hóa trên. Nếu bạn bị thoát vị hoành, xét nghiệm này cung cấp cho bác sĩ kích thước và xem dạ dày có bị xoắn hay không - một biến chứng có khả năng nghiêm trọng.

Nội soi dạ dày trên: Bác sĩ đưa một ống mỏng, mềm dẻo có gắn camera nhỏ và nhẹ vào cổ họng và trượt xuống thực quản vào dạ dày để quan sát bên trong.

Đo áp lực thực quản: Phương pháp này đo các cơn co thắt cơ ở thực quản khi bạn nuốt để đánh giá sức mạnh và sự phối hợp cơ của thực quản.

Xét nghiệm pH Xét nghiệm: pH đo nồng độ axit trong thực quản nhằm xác định xem các triệu chứng có liên quan đến trào ngược axit hay không.

Điều trị Điều trị thoát vị khe hoành có thể bao gồm thay đổi lối sống, dùng thuốc hoặc phẫu thuật. Thay đổi lối sống như giảm cân, tránh các thực phẩm có tính axit, chiên hoặc béo, và bỏ hút thuốc. Dùng thuốc để điều trị GERD như thuốc kháng axit, thuốc chẹn thụ thể H2, thuốc ức chế bơm proton (PPI). Phẫu thuật khi thoát vị nghẹt hoặc trào ngược dạ dày thực quản nặng không đáp ứng tốt với các biện pháp thay đổi lối sống và thuốc men.

Biến chứng Trong phần lớn các trường hợp, thoát vị khe hoành không dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó có thể gây trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Các biến chứng khác bao gồm các vấn đề về phổi hoặc viêm phổi, có thể xảy ra khi dịch dạ dày trào ngược lên phổi Bảo Bảo (Theo Everyday Health)