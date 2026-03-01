Sỏi amidan thường có kích thước nhỏ, khó nhìn thấy, hình thành quanh các hốc amidan trong họng. Sỏi tiến triển có thể cứng lại, màu vàng nhạt hoặc trắng. Những nốt này thường không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe, có thể dễ dàng loại bỏ.

Triệu chứng Sỏi nhỏ không hoặc ít khi gây ra triệu chứng. Khi tiến triển, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu gồm: Hơi thở hôi dai dẳng

Đau họng

Cảm giác khó chịu, như có vật gì đó mắc kẹt ở cổ họng

Khó nuốt

Sưng tấy

Viêm

Chảy máu amidan

Đau tai

Nguyên nhân Sỏi amidan hình thành do sự tích tụ các chất bẩn trên amidan. Thức ăn, mảng bám và các mảnh vụn tế bào từ da và niêm mạc miệng đều tích tụ trong các hố và kẽ hở của amidan. Theo thời gian, những chất này bị tắc nghẽn, hình thành sỏi. Vệ sinh răng miệng kém vẫn có thể góp phần hình thành sỏi amidan.

Chẩn đoán Bác sĩ chẩn đoán sỏi amidan thường không cần dùng đến các xét nghiệm nào. Đa phần, người bệnh được hỏi về tìn trạng hôi miệng mạn tính hoặc khó chịu ở cổ họng. Bác sĩ có thể nội soi họng và quan sát để phát hiện các khối trên amidan giống sỏi amidan, đưa ra kết luận.

Điều trị Sỏi amidan không phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, không gây hại, do đó hầu hết mọi người có thể tự xử lý sỏi amidan tại nhà. Bác sĩ sẽ hướng dẫn một số cách làm sạch amidan định kỳ và giảm các triệu chứng gồm: Dùng tăm nước sục vào sỏi trong amidan. Dùng tăm bông ấn vào bề mặt amidan gần viên sỏi. Súc miệng bằng giấm táo để làm nhỏ kích thước sỏi. Vệ sinh răng miệng, súc họng bằng nước muối để loại bỏ sỏi. Phẫu thuật cắt amidan được thực hiện trong trường hợp sỏi amidan lớn gây viêm thường xuyên, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh. Phẫu thuật loại bỏ hốc amidan bằng laser nhằm ngăn ngừa sự hình thành sỏi amidan.

Phòng ngừa Đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên.

Súc miệng bằng nước muối

Không hút thuốc lá

Hạn chế đồ uống có đường

Biến chứng

Sỏi amidan có thể làm tăng nguy cơ viêm amidan (viêm hoặc nhiễm trùng amidan).

Viêm nướu gây hôi miệng.

Sỏi amidan góp phần gây khó chịu ở phía sau cổ họng gây đau họng. Anh Chi (Theo EveryDay Health)