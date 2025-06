Men gan tăng cao ít có triệu chứng cụ thể, thường xuất phát từ các bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ gan và hội chứng chuyển hóa.

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây tăng men gan như sau:

Bệnh gan nhiễm mỡ

Nguyên nhân rất phổ biến gây tăng men gan là gan nhiễm mỡ. Bệnh xảy ra khi có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan. Nếu do uống rượu gọi là bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Khi rượu không phải là yếu tố gây bệnh, sự tích tụ chất béo trong gan được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Những người mắc hội chứng chuyển hóa có nguy cơ mắc NAFLD cao hơn.

Bệnh gan nhiễm mỡ đôi khi có thể gây mệt mỏi và đau ở bên phải bụng, nhưng thường không có triệu chứng rõ ràng.

Hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các yếu tố nguy của bệnh tim bao gồm đường huyết cao, tăng huyết áp, thừa cân, cholesterol cao...

Viêm gan

Viêm gan do các loại virus gây viêm và tổn thương gan, gây ra 5 loại viêm gan khác nhau A, B, C, D và E. Các triệu chứng của các virus viêm gan thường giống nhau.

Các triệu chứng viêm gan phổ biến bao gồm mệt mỏi, đau nhức cơ, đau khớp, buồn nôn, chán ăn... Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm một người có các triệu chứng viêm gan để xác định tình trạng tăng men gan.

Rối loạn sử dụng rượu hoặc ma túy

Uống quá nhiều rượu hoặc sử dụng ma túy có thể dẫn đến viêm gan hoặc tổn thương gan. Viêm gan do uống rượu được gọi là viêm gan do rượu. Nếu thuốc là nguyên nhân cơ bản thì đó là viêm gan nhiễm độc.

Các triệu chứng của viêm gan do rượu và viêm gan nhiễm độc tương tự các chủng viêm gan khác.

Xơ gan

Xơ gan là loại tổn thương gan, gây sẹo vĩnh viễn ở gan, có thể ngăn gan hoạt động bình thường. Xơ gan cuối cùng có thể dẫn đến suy gan.

Các triệu chứng của xơ gan bao gồm mệt mỏi và ngứa da. Nguy cơ xơ gan có thể xảy ra nếu không điều trị viêm gan, gan nhiễm mỡ.