Lẹo mắt là tình trạng xuất hiện một khối nhỏ giống mụn trên mí mắt khi tuyến dầu bị nhiễm trùng hoặc do biến chứng của các vấn đề da.
Nguyên nhân
Lẹo có thể phát triển do tắc tuyến ở mí mắt hoặc nang lông mi và xảy ra ở bất kỳ ai.
Những người có nguy cơ cao hơn gồm:
- Viêm bờ mi mạn tính: gây đỏ, sưng, kích ứng và đóng vảy ở lông mi
- Rối loạn tuyến Meibomian: gây khô, chảy nước mắt, nóng rát và đóng vảy
- Nhiễm tụ cầu (Staphylococcus aureus): vi khuẩn da có thể gây lẹo và các bệnh da khác
- Thường xuyên dụi mắt bằng tay bẩn
- Đeo kính áp tròng
- Dùng mỹ phẩm mắt sai cách, đặc biệt khi đã hết hạn hoặc dùng chung
- Không vệ sinh mặt và mắt đúng cách
- Mắc các bệnh da như eczema hoặc rosacea
- Bị cholesterol cao hoặc tiểu đường
- Căng thẳng thường xuyên
Triệu chứng
Lẹo thường bắt đầu là một khối nhỏ ở rìa mí mắt. Ở người da sáng, lẹo có thể có màu trắng, vàng hoặc hồng. Ở người da sẫm màu, có thể có màu hồng hoặc không đổi màu rõ rệt.
Các triệu chứng có thể bao gồm:
- Mí mắt sưng, đau
- Cảm giác như có dị vật trong mắt
- Ngứa
- Chảy nước mắt
- Nhạy cảm với ánh sáng
- Cảm giác đau như bị bầm
- Cảm giác chớp mắt có thể khác bình thường.
Phân loại bệnh
Có hai loại lẹo:
- Lẹo ngoài: phổ biến hơn, xuất hiện dọc theo hàng lông mi
- Lẹo trong: ít gặp hơn, hình thành từ các tuyến dầu bên trong mí mắt
Chẩn đoán
Bác sĩ có thể chẩn đoán bằng các cách sau:
- Quan sát mí mắt và lông mi
- Dùng đèn khe để kiểm tra chân lông mi, tuyến dầu
- Xem xét các bệnh lý nền liên quan
Điều trị
Lẹo thường tự khỏi trong vòng một tuần. Các biện pháp gồm:
Chườm ấm
- Có thể dùng khăn sạch nhúng nước ấm hoặc mặt nạ mắt giữ nhiệt.
- Đặt nhẹ lên mí mắt trong 5-10 phút, ít nhất 3 lần mỗi ngày.
- Da mí mắt rất nhạy cảm, cần kiểm tra nhiệt độ trước khi sử dụng.
Thuốc nhỏ mắt và kháng sinh
Thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ kháng sinh có thể giúp điều trị nhiễm trùng. Người bệnh có thể dùng loại không kê đơn hoặc theo đơn, nên hỏi bác sĩ để chọn loại phù hợp và chỉ dùng sản phẩm dành riêng cho vùng mắt.
Vệ sinh mí mắt
Dung dịch vệ sinh mí mắt có thể giúp loại bỏ vi khuẩn và hỗ trợ lành lẹo.
Rạch dẫn lưu
Trong số ít trường hợp, bác sĩ cần rạch nhỏ để dẫn lưu lẹo, thường khi khối sưng lớn và đau nhiều. Tuyệt đối không tự nặn lẹo vì có thể gây nhiễm trùng.
Nên đi khám nếu triệu chứng không cải thiện sau vài ngày tự chăm sóc, lẹo nặng hơn và tái phát nhiều lần.
Biến chứng
Nếu lẹo ngoài kéo dài, có thể dẫn đến lẹo trong hoặc chắp mi (nhiễm trùng tuyến dầu bị tắc).
Phòng ngừa
Sau khi bị lẹo, nguy cơ tái phát có thể tăng. Bạn có thể phòng ngừa bằng cách:
- Vệ sinh mí mắt thường xuyên
- Tẩy trang mắt trước khi ngủ và không dùng chung mỹ phẩm
- Bỏ mỹ phẩm sau 3 tháng mở nắp
- Không dùng chung khăn
- Vệ sinh kính áp tròng đúng cách
- Rửa tay trước khi chạm vào mắt
Bảo Bảo (Theo Verywell Health)
Các bài viết của VnExpress có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.