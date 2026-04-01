Lẹo mắt là tình trạng xuất hiện một khối nhỏ giống mụn trên mí mắt khi tuyến dầu bị nhiễm trùng hoặc do biến chứng của các vấn đề da.

Nguyên nhân Lẹo có thể phát triển do tắc tuyến ở mí mắt hoặc nang lông mi và xảy ra ở bất kỳ ai. Những người có nguy cơ cao hơn gồm: Viêm bờ mi mạn tính: gây đỏ, sưng, kích ứng và đóng vảy ở lông mi

Rối loạn tuyến Meibomian: gây khô, chảy nước mắt, nóng rát và đóng vảy

Nhiễm tụ cầu (Staphylococcus aureus): vi khuẩn da có thể gây lẹo và các bệnh da khác

Thường xuyên dụi mắt bằng tay bẩn

Đeo kính áp tròng

Dùng mỹ phẩm mắt sai cách, đặc biệt khi đã hết hạn hoặc dùng chung

Không vệ sinh mặt và mắt đúng cách

Mắc các bệnh da như eczema hoặc rosacea

Bị cholesterol cao hoặc tiểu đường

Căng thẳng thường xuyên

Triệu chứng Lẹo thường bắt đầu là một khối nhỏ ở rìa mí mắt. Ở người da sáng, lẹo có thể có màu trắng, vàng hoặc hồng. Ở người da sẫm màu, có thể có màu hồng hoặc không đổi màu rõ rệt. Các triệu chứng có thể bao gồm: Mí mắt sưng, đau

Cảm giác như có dị vật trong mắt

Ngứa

Chảy nước mắt

Nhạy cảm với ánh sáng

Cảm giác đau như bị bầm

Cảm giác chớp mắt có thể khác bình thường.

Phân loại bệnh Có hai loại lẹo: Lẹo ngoài: phổ biến hơn, xuất hiện dọc theo hàng lông mi

Lẹo trong: ít gặp hơn, hình thành từ các tuyến dầu bên trong mí mắt

Chẩn đoán Bác sĩ có thể chẩn đoán bằng các cách sau: Quan sát mí mắt và lông mi

Dùng đèn khe để kiểm tra chân lông mi, tuyến dầu

Xem xét các bệnh lý nền liên quan

Điều trị Lẹo thường tự khỏi trong vòng một tuần. Các biện pháp gồm: Chườm ấm Có thể dùng khăn sạch nhúng nước ấm hoặc mặt nạ mắt giữ nhiệt.

Đặt nhẹ lên mí mắt trong 5-10 phút, ít nhất 3 lần mỗi ngày.

Da mí mắt rất nhạy cảm, cần kiểm tra nhiệt độ trước khi sử dụng. Thuốc nhỏ mắt và kháng sinh Thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ kháng sinh có thể giúp điều trị nhiễm trùng. Người bệnh có thể dùng loại không kê đơn hoặc theo đơn, nên hỏi bác sĩ để chọn loại phù hợp và chỉ dùng sản phẩm dành riêng cho vùng mắt. Vệ sinh mí mắt Dung dịch vệ sinh mí mắt có thể giúp loại bỏ vi khuẩn và hỗ trợ lành lẹo. Rạch dẫn lưu Trong số ít trường hợp, bác sĩ cần rạch nhỏ để dẫn lưu lẹo, thường khi khối sưng lớn và đau nhiều. Tuyệt đối không tự nặn lẹo vì có thể gây nhiễm trùng. Nên đi khám nếu triệu chứng không cải thiện sau vài ngày tự chăm sóc, lẹo nặng hơn và tái phát nhiều lần.

Biến chứng Nếu lẹo ngoài kéo dài, có thể dẫn đến lẹo trong hoặc chắp mi (nhiễm trùng tuyến dầu bị tắc).

Phòng ngừa Sau khi bị lẹo, nguy cơ tái phát có thể tăng. Bạn có thể phòng ngừa bằng cách: Vệ sinh mí mắt thường xuyên

Tẩy trang mắt trước khi ngủ và không dùng chung mỹ phẩm

Bỏ mỹ phẩm sau 3 tháng mở nắp

Không dùng chung khăn

Vệ sinh kính áp tròng đúng cách

Rửa tay trước khi chạm vào mắt Bảo Bảo (Theo Verywell Health)