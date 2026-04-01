Hội chứng Usher là dạng rối loạn di truyền do đột biến gene, gây mất thị lực và thính lực, đôi khi kèm theo rối loạn thăng bằng.

Phân loại bệnh

Có khoảng ba thể chính:

Thể một:

Trẻ bị mất thính lực nặng hoặc hoàn toàn ngay từ khi sinh và có vấn đề về thăng bằng, khiến việc tập đi chậm hơn. Sau đó, trẻ dần mất thị lực, bắt đầu bằng giảm khả năng nhìn ban đêm.

Thể hai:

Trẻ sinh ra đã bị mất thính lực mức độ trung bình đến nặng nhưng không gặp vấn đề về thăng bằng. Các vấn đề về thị lực thường xuất hiện ở tuổi thiếu niên và tiến triển dần.

Thể ba:

Rất ít, gặp, trẻ sinh ra có thính lực và thị lực bình thường, nhưng dần suy giảm thính lực từ cuối thời thơ ấu và giảm thị lực ở tuổi trưởng thành. Khoảng một nửa trường hợp mắc bệnh có rối loạn thăng bằng.